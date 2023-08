Spotify zeigt, was Spieler hören, wenn sie zocken - Welche Musik hört ihr beim Spielen? Stimmt jetzt ab!

Musik und gleichzeitig spielen? Das hört die deutsche Gaming-Landschaft (Bild: Adobe Stock - Prostock-Studio)

Die eigens für Spiele komponierte Musik kann wunderschön und bezaubert sein - oder nervig und einfach nicht dem eigenen Geschmack entsprechen.

Die Sound-Einstellungen sind allerdings nicht weit und Musik lässt sich in 99,9 Prozent der Fälle einzeln ausschalten. Doch ganz ohne Musik geht es dann doch nicht. Kein Wunder also, dass viele Gamer während dem Spielen Musik über Spotify hören.

Im Rahmen der Gamescom hat Spotify Daten veröffentlicht, die zeigen, was auf Konsolen gehört wird.

Die Daten beziehen sich also nur auf Konsolen und Spotify. Genießt sie also am besten mit einer Prise Salz. Trotzdem ist das für uns Grund genug, euch zu fragen, was ihr beim Zocken hört, doch dazu gleich mehr. Erstmal geht’s an die Zahlen.

Das Top-Genre bei Gamern

Laut der Pressemitteilung von Spotify ist das beliebteste Genre beim Zocken Hip-Hop. Insbesondere deutscher Hip-Hop und Rap steht an der Spitze.

Der beliebteste Rapper auf Platz 1 der Gaming Charts ist Bonez MC, gefolgt von Luciano und RAF Camora. US-Rapper wie Travis Scott und Eminem sind auch ganz vorne mit dabei.

Übrigens: Der beliebteste Song bei deutschen Gamern ist anscheinend Komet von Apache 207 und Udo Lindenberg.

Hier seht ihr die Top 10 Genres in Deutschland:

German Hip-Hop Rap Pop Hip-Hop Trap German Pop German Drill Pop Rap Melodic Rap Rock

Doch Videospielmusik ist wohl auch sehr beliebt. Anscheinend hören einige Spieler gerne Musik aus anderen Spielen, wenn sie zocken. Seit 2019 ist die Zahl der Spieler, die Musik aus Games hören, um 98 Prozent gestiegen.

Gaming-Podcasts haben ebenfalls stark an Hörerzahlen hinzugewonnen. Hier klettert die tägliche Stream-Zahl seit 2019 um satte 263 Prozent nach oben.

Fun-Fact: Der GameStar Podcast steht »nur« auf Platz 5 der beliebtesten Gaming-Podcasts. Das sollten wir mal ändern:

Link zum Podcast-Inhalt

Was hört ihr beim Zocken?

Die oben genannten Daten kamen, wie bereits erwähnt, von Spotifyy und haben sich nur auf Konsolenspieler beschränkt. Das heißt: Wir machen unsere eigene Umfrage, denn wir wollen es genauer wissen.

Ist bei Rap bei euch auch ganz vorne mit dabei? Lasst es uns wissen:

Hört ihr andere Musik, wenn ihr nicht zockt? Unterscheidet sich vielleicht das Genre je nach Spiel?

Fragen über Fragen, doch wir können leider nicht für alles eine passende Umfrage bauen, deswegen schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr beim Spielen hört.