Wo sind meine Gigabyte? Warum SSDs weniger Speicherplatz haben, als es die Verpackung verspricht

Egal, um welchen Datenträger es geht: Ihr bekommt unter Windows auf den ersten Blick praktisch nie die Menge an Speicherplatz, die auf der Verpackung steht. Was nach einem Reklamationsgrund klingt, hängt letztlich nur mit unterschiedlichen Berechnungen und mit der Frage zusammen, wofür Abkürzungen wie GB genau stehen - denn Gigabyte ist in diesem Fall nicht die einzige mögliche Antwort.

Aber werfen wir zunächst einen Blick darauf, von wie viel fehlendem Speicherplatz wir hier genau reden? Für die folgenden Tabelle haben wir die Angaben der Hersteller mit dem unter Windows zu sehenden Speicherplatz verglichen.

Größer laut Hersteller Größe laut Windows Explorer Differenz 4.000 GB 3.726 GB 274 GB 2.000 GB 1.863 GB 137 GB 1.000 GB 931 GB 69 GB 512 GB 477 GB 35 GB 500 GB 466 GB 34 GB 480 GB 447 GB 33 GB 256 GB 238 GB 18 GB 250 GB 233 GB 17 GB 240 GB 224 GB 16 GB 128 GB 119 GB 9 GB 120 GB 112 GB 8 GB 64 GB 60 GB 4 GB

Absolut betrachtet wächst die Menge der fehlenden GB also, relativ gesehen liegt die Differenz dagegen immer im Bereich von etwa sieben Prozent.

Der Grund für die Differenz: Binär versus Dezimal

Im Kern stehen sich hier das Binärsystem auf Basis von zwei Zahlen und das Dezimalsystem auf Basis von zehn Zahlen gegenüber. Ersteres findet unter Windows Verwendung, letzteres bei den Größenangaben der Hersteller von SSDs und Festplatten.

Aus Bereichen abseits des PCs sind wir es gewohnt, dass Präfixe wie Kilo , Mega und Giga für Zehnerpotenzen stehen. Ein Kilogramm sind also 1.000 Gramm (10 hoch 3), ein Gigavolt 1.000.000.000 Volt (10 hoch 9) und so weiter.

Im PC-Umfeld basiert dagegen letztlich alles auf dem Binärsystem und den beiden Zuständen 1 und 0 . Das gilt beispielsweise auch für die Flash-Zellen einer SSD, die entweder geladen (1) oder ungeladen (0) sind.

In Bezug auf Datenträger kann ein KB deshalb sowohl 1.000 Byte im Dezimalsystem (10 hoch 3) als auch 1.024 Byte im Binärsystem (2 hoch 10) entsprechen.

Um das begrifflich zu unterscheiden, gibt es zwar im Binärsystem die Angaben Kibibyte , Mebibyte und so weiter, wirklich Verwendung finden sie aber kaum.

Wie ihr die "fehlenden" GB berechnet und in Windows findet

Mit dem obigen Hintergrundwissen lässt sich berechnen, welcher binären Größe unter Windows die dezimale Herstellerangabe zu einem Datenträger entspricht. Am Beispiel einer SSD, die laut Packung ein Terabyte beziehungsweise 1.000.000.000.000 Byte an Daten bietet, sieht das so aus:

1.000.000.000.000 / 1.024 = 976.562.500 Kilobyte

976.562.500 / 1.024 = 953.674 Megabyte

953.675 / 1.024 = 931 Gigabyte

Dieser Unterschied spiegelt sich auch unter Windows wieder, wenn ihr im Explorer mit der rechten Maustaste auf einen Datenträger klickt und den Punkt Eigenschaften auswählt. So werden im folgenden Beispiel aus 480.000.000.000 Byte letztlich 447 GB beziehungsweise Gibibyte im Binärsystem:

Letztlich stimmt die Angabe auf der Verpackung der Hersteller also genau so wie die unter Windows. Wünschenswert wäre es aber dennoch, das hier Einheitlichkeit geschaffen wird - selbst wenn wir bezweifeln, dass es noch dazu kommt.

Seid ihr schon mal über die unter Windows geringere Angabe der Speicherkapazität gestolpert? Würdet ihr euch wünschen, dass Microsoft sie zum Dezimalsystem anpasst, wie es beispielsweise unter MacOS der Fall ist, sollten die SSD-Hersteller lieber auf das Binärsystem wechseln oder ist nichts davon nötig? Schreibt es gerne in die Kommentare!