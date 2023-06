StanbyME: LG zeigt kuriosen Fernseher, den ihr noch nicht gesehen habt

Ob beim Picknick oder zum Grillen im Garten: Der StanbyME sollte laut Hersteller immer dabei sein (Quelle: LG)

Wir haben ja schon einige verrückte Fernseher gesehen. Aufrollbar zum Beispiel, oder ganz ohne Kabel. Auch in unserem Artikel über die verrückteste Technik zur diesjährigen CES ist LG - Erfinder des Kofferfernsehers - zwei mal vertreten.

Doch der StanbyME (Ja, Stan , nicht Stand ) gehört sicherlich zu den kuriosesten TVs, die ihr je gesehen habt.

StanbyME: Den Fernseher in der Hand

Ihr habt richtig gesehen: LG hat ein Produkt entwickelt, das im Wesentlichen ein 26-Zoll-1080p-Display auf einem verstellbaren Ständer in einem Aktenkoffer ist. Der Gedanke dahinter: Filme und Spiele überall mit hinnehmen.

Laut LG ist es das perfekte Accessoire für ein Picknick, einen Tag am Strand oder einen Film mit Freunden im Garten (wenn man sich nicht daran stört, unter Tageslicht kaum etwas zu sehen). Das untermauern sie mit diesem Video:

Der StanbyME hat auch einen Musikmodus. (Quelle: LG)

Der StanbyME ist allerdings nicht klein oder leicht. Der Bildschirm ist 26 Zoll groß. Im geöffneten Zustand misst die Konstruktion 729 x 670 Millimeter. Geschlossen hat der Koffer die Maße 670 x 433 X 119 Millimeter. Der StanbyME wiegt stolze 12,7 kg, was für einen Aktenkoffer nicht wenig ist.

Der Bildschirm besitzt ein LED-Panel mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel), einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und unterstützt HDR10 und Dolby Vision. Für den Sound sorgen zwei Vier-Kanal-Lautsprecher mit Dolby Atmos, was durchaus Sinn ergibt, soll der StanbyME draußen Umgebungsgeräusche übertönen.

Der Fernseher im Koffer bietet drei unterschiedliche Konfigurationen. Öffnet ihr den Deckel, schaltet sich der Bildschirm ein. Durch einen Arm lässt sich der Screen wahlweise im Hoch- und Querformat ausklappen. Im Tischmodus dient der StanbyME als Musikspieler.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Akkulaufzeit etwa beträgt im Low-Power-Modus gerade mal drei Stunden. Für einen Tag am Strand reicht das nicht aus. Unklar ist zudem, wie das Gerät etwa via Kabel oder Satellit angeschlossen werden soll.

Verfügbarkeit und Preis

Derzeit vertreibt LG das Gerät nur auf dem südkoreanischen Markt. Es kostet etwas über eine Millionen Won, das entspricht ca. 730 Euro. Über diesen Drittanbieter könnt ihr den StanbyME beziehen, wenn er euch 1.050 Dollar wert ist.

In der Fernseherlandschaft gibt es allerhand kuriose Geräte, aber ein TV, der in einem Koffer steckt, ist selbst für uns neu. Haltet ihr das Konzept für eine gute Idee? Seht ihr euch mit einem knapp 13 Kilo schweren Koffer herumlaufen? Ist solche Technik für draußen überhaupt mehr als ein Gimmick? Verratet uns eure Gedanken in den Kommentaren.