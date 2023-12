Mehr Immersion geht nicht: Spieler gibt 26.000 Euro für einen PC in einem nachgebauten Raumschiff von Star Citizen aus

Wenn eine Gaming-Leidenschaft und viel Geld aufeinander treffen, kann durchaus Beeindruckendes dabei herauskommen (Quelle: YouTube / BANKII)

Ich bin mit Superlativen ja lieber vorsichtig, aber was das Gaming-Zimmer so alles zu bieten hat, um das es hier geht, lässt mich fast schwach werden. Oder sollte ich eher Raumschiff-Cockpit statt Gaming-Zimmer sagen?

Von diesem Raum ist die Rede: Der thailändische YouTuber BANKII, der mit Videos über Essen erfolgreich wurde und 3,53 Millionen Abonnenten hat, ließ sich von Architekten eine Art Star-Citizen-Cockpit bauen. Inspiriert wurde es von der C2 Hercules. Kostenpunkt: etwa 26.000 Euro.

Das Endergebnis ist ein detailverliebtes Setup mit jeder Menge schicker Beleuchtung und Extras. Dazu gehören unter anderem eine Tür, die sich ganz im Raumschiff-Stil automatisch zur Seite schiebend öffnet und clever eingesetzte Gaming-Hardware, die für ein besonderes Cockpit-Erlebnis sorgt.

Das gesamte Video auf thailändisch findet ihr unten (englische Untertitel stehen zur Verfügung), Kommentare wie Absoluter Wahnsinn! sind dabei eher die Regel als die Ausnahme. Die wichtigsten Eckdaten zu dem Zimmer und der verwendeten Hardware fasse ich darunter für euch zusammen.

Vor allem die Bildschirme stechen hervor

Herzstück des ganzen Raumes sind die drei 65-Zoll-4K-Fernseher X95G von Sony, die in einer trapezförmigen Anordnung gewissermaßen das Cockpit des Raumschiffs darstellen.

Ein besonderes und sehr passendes Extra ist der vierte Monitor, der darunter angeordnet wurde. Es handelt sich um einen gebogenen 49-Zoll-Monitor von Samsung im 32:9-Format, der für die Darstellung der Cockpit-typischen Anzeigen da ist.

Dank der nahtlosen Einbettung in die gesamte Architektur des Cockpit-Nachbaus wirkt alles wie aus einem Guss. Zur Steuerung kommen unter anderem der G X56 HOTAS-Joystick von Logitech und ein Lenkrad sowie klassische PC-Peripherie in Form von Tastatur und Maus zum Einsatz.

Bei der PC-Hardware ginge heute mehr

0:36 Lichtershow: Der 4.000-Euro-PC mit Geforce RTX 4090 unseres freien Autoren André fährt hoch

Die Beleuchtung des dazugehörigen Rechners ist passend zum Rest des Zimmers in Weiß gehalten. Topaktuelle Hardware und einen ganz anderen Beleuchtungs-Entwurf seht ihr dagegen im Video oben, das den PC unseres freien Autoren André Baumgartner zeigt.

Da das Video vom Mai 2022 stammt, ist in dem Rechner von Bankii aus heutiger Sicht nicht die schnellste Hardware zu sehen. Statt der Geforce RTX 4090 findet sich darin beispielsweise nur ihr Vorgänger in Form der Geforce RTX 3090.

Bei der CPU wäre bereits damals grundsätzlich mehr gegangen, auch wenn das in derart hohen Auflösungen beim Spielen nur eine untergeordnete Rolle einnimmt.

Es handelt sich um den Core i9 11900K, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos bereits vom Core i9 12900K abgelöst wurde und starke Konkurrenz durch AMDs Ryzen-5000-Prozessoren gegen sich hatte. Die 64 GByte RAM sollten dagegen auch heute noch (und in Zukunft) mehr als ausreichend sein.

Um das Raumschiff-Feeling zu verstärken, gehört sogar eine Art Lift als Vorraum zu dem gesamten Setup - und natürlich die unvermeidlichen Instant-Nudeln samt Zubereitungsmöglichkeit im Zimmer selbst.

Dass Star Citizen ein ganz besonderes Phänomen in der Gaming-Welt ist, verdeutlicht abschließend auch der folgende Artikel zu einem langersehnten Feature:

Wie gefällt euch das Gaming-Zimmer der etwas anderen Art des thailändischen YouTubers? Wäre euch so ein Raum für den Alltag insgesamt dann doch etwas zu viel des Guten oder könntet ihr euch vorstellen, so ein Zimmer generell zum Zocken zu nutzen? Fallen euch außerdem noch andere Inspirationen als Star Citizen ein, die man gut für so ein Zimmer nutzen könnte? Schreibt es gerne in die Kommentare!