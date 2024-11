In Deutschland steht ein Star-Trek-Raumschiff, gebaut aus Dutzenden Mainboards – und die PC-Community liebt es

Links das Original aus dem achten Star-Trek-Film, rechts das Modell aus Bottrop. (Bildquellen: Paramount Pictures Germany, Reddit-Nutzer »dodeformedrabbit«)

Widerstand ist zwecklos, ihr werdet den Mainboards nicht entkommen. Egal, ob ihr Intel oder AMD nutzt der gesockelte Albtraum aus Bottrop will sich eure Hauptplatinen einverleiben, um sein Kollektiv weiter zu vergrößern.

Kreative Bastler aus dem Movie Park Germany in Bottrop haben eines der berühmtesten Schiffe der Science-Fiction-Geschichte nachgebaut: einen Borg-Kubus aus Star Trek. Dafür griffen sie auf Bauteile zurück, die in jedem unserer Computer stecken: Mainboards.

Ein stylischer Würfel aus Mainboards

Das Raumschiffmodell sieht erstaunlich echt aus. Die Macher setzten dafür komplett schwarz bemalte Hauptplatinen zusammen , um die typisch zerklüftet-technische Oberflächenstruktur der Borg-Schiffe nachzuahmen. Einzelne Abschnitte wurden zudem grünlich beleuchtet, um mittels dieser Akzente das Bild zu vervollständigen.

Eine Komplettansicht könnt ihr auch auf Reddit sehen. Hier finden sich auch noch weitere Bilder vom Kubus, zum Beispiel bei Illustrious-Head-127 oder gepostet von dodeformedrabbit.

Wirklich neu ist das rein dekorative Modell nicht, aber es ist auch heute auf alle Fälle einen Blick wert – egal, ob von nah oder aus der Ferne.

Details zum Vorbild aus Star Trek

In den Serien und Filmen ist der hier nur wenige Meter messende Würfel übrigens riesig. Jede Kante ist drei Kilometer lang. Im labyrinthartigen Inneren können sich bis zu 130.000 humanoide Drohnen aufhalten, die von einem Schwarmgeist gesteuert werden.

Kaum ein Feind der Föderation aus Star Trek, bringt eine derzeit unabänderliche Endgültigkeit mit sich, wie die Borg. Die biologisch-technische Verschmelzung verleibt sich andere Völker ein und assimiliert ihre Körper und Technik. Dabei nutzen sie geometrische Raumschiffe wie den Borg-Kubus, dessen Design weit über die Grenzen der SciFi-Serien und Filme hinaus zu Berühmtheit gelangt ist.

Wer den Borg-Kubus einmal in Aktion sehen möchte, findet zum Beispiel auf YouTube einen per KI hochskalierten Ausschnitt aus der Folge Scorpion aus Star Trek Voyager:

Was sagt die Community?

Auf Reddit findet sich viel Lob für das Werk:

»Das ist mal die Mutter aller Motherboards«. (ApprehensiveAd6476)

»Oh, das ist sehr clever. Sieht toll aus, ausgezeichnet sogar«. (markejani)

Reddit-Nutzer ElectricCorpse hat auf einem Detailbild beispielhaft folgende Hardware in Sachen CPU-Sockeln gesichtet:

Intel 478

AMD 754

Intel Laptop oder AIO board

In gewisser Weise haben es die Borg also letztlich doch geschafft, etwas auf der Erde zu assimilieren; auch wenn es nur unsere Mainboards sind. Wie findet ihr das Projekt? Kennt ihr ähnliche, öffentlich ausgestellte Riesen-Modelle von berühmten Raumschiffen aus der Science Fiction? Vielleicht einen Kampfstern aus Battlestar Galactica, der aus Grafikkarten, Prozessoren und Arbeitsspeichern besteht? Schreibt uns eure Funde doch gerne in die Kommentare!