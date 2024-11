Star Trek: Die richtige Reihenfolge aller Filme und Serien erklärt

Star Trek hat eine Menge gute Captains zu bieten. Bildquellen: Paramount // Amazon

Der Weltraum, unendliche Weiten. Ihr wollt wissen, in welcher chronologischen Reihenfolge ihr die Abenteuer von Enterprise, Voyager und Co. schauen solltet? Dann bieten wir euch ihr eine Übersicht zu allen Filmen und Serien, die es aktuell zu Star Trek gibt.

Im Folgenden geht es also nicht um die Jahre der Veröffentlichung, sondern eine Auflistung der Abfolge der einzelnen Filme und Serien, so wie sie die Welt von Star Trek erlebt. Das ist, trotz zweiter Zeitlinie und Reisen in Vergangenheit und Zukunft, auch gar nicht so kompliziert.

Star Trek: Chronologische Reihenfolge aller Filme und Serien

Star Trek: Enterprise (2151 bis 2155) : Die Serie spielt 90 Jahre nach dem ersten Kontakt mit den Vulkaniern und erzählt die Geschichte der allerersten Enterprise. Die letzte Staffel springt dann noch ins Jahr 2161 und damit zur Gründung der Föderation

: Die Serie spielt 90 Jahre nach dem ersten Kontakt mit den Vulkaniern und erzählt die Geschichte der allerersten Enterprise. Die letzte Staffel springt dann noch ins Jahr 2161 und damit zur Gründung der Föderation Star Trek: Discovery (2256 bis 2258): Nur die ersten beiden Staffeln der Serie rund um Spocks Adoptivschwester Micheal Burnham finden in dem genannten Zeitraum statt.

Star Trek: Strange New World (ab 2259) : In der Serie dient Spock bereits auf der Enterprise, allerdings noch unter Captain Pike. Eine dritte Staffel soll im Jahr 2025 erscheinen.

: In der Serie dient Spock bereits auf der Enterprise, allerdings noch unter Captain Pike. Eine dritte Staffel soll im Jahr 2025 erscheinen. Raumschiff Enterprise (2265 bis 2269) : Die Original-Serie von Schöpfer Gene Roddenberry und der altbekannten Crew aus Captain Kirk, Spock, Pille und Co. hat übrigens nur drei Staffeln mit insgesamt 79 Episoden.

: Die Original-Serie von Schöpfer Gene Roddenberry und der altbekannten Crew aus Captain Kirk, Spock, Pille und Co. hat übrigens nur drei Staffeln mit insgesamt 79 Episoden. Die Enterprise (2269 bis 2270) : Die erste Zeichentrickserie für Kinder erschien Mitte 70er, vier Jahre nach der Original-Serie. Aufgrund von Lizenzproblemen kam es bis Mitte der 2000er aber in keinem anderen Format zu Erwähnungen der Serie.

: Die erste Zeichentrickserie für Kinder erschien Mitte 70er, vier Jahre nach der Original-Serie. Aufgrund von Lizenzproblemen kam es bis Mitte der 2000er aber in keinem anderen Format zu Erwähnungen der Serie. Star Trek: Der Film (2273) : Der erste Kino-Film mit der Crew von Captain Kirk kam 1979 auf die große Leinwand und erzählt, wie die Enterprise mit einer alles vernichtenden Energiewolke fertig werden muss.

: Der erste Kino-Film mit der Crew von Captain Kirk kam 1979 auf die große Leinwand und erzählt, wie die Enterprise mit einer alles vernichtenden Energiewolke fertig werden muss. Star Trek II: Der Zorn des Khan (2285) : Kirk kämpft gegen Khan Noonien Singh einem seiner erbittertsten Gegner.

: Kirk kämpft gegen Khan Noonien Singh einem seiner erbittertsten Gegner. Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock (2285) : Die Crew der Enterprise macht sich nach den Ereignissen von Der Zorn des Khan auf die Suche nach ihrem ersten Offizier. Spock-Darsteller Leonard Nimoy führte übrigens Regie.

: Die Crew der Enterprise macht sich nach den Ereignissen von Der Zorn des Khan auf die Suche nach ihrem ersten Offizier. Spock-Darsteller Leonard Nimoy führte übrigens Regie. Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart (2286) : Eine gefährliche Sonde bedroht die Erde und die Stamm-Crew der Enterprise reißt in einem klingonischen Schiff in das Jahr 1986, um zwei Buckelwale zu holen.

: Eine gefährliche Sonde bedroht die Erde und die Stamm-Crew der Enterprise reißt in einem klingonischen Schiff in das Jahr 1986, um zwei Buckelwale zu holen. Star Trek V: Am Rande des Universums (2287) : Spocks Halbbruder Sybok bringt die Enterprise unter seine Kontrolle und will mit ihr ein angebliches göttliches Paradies erreichen.

: Spocks Halbbruder Sybok bringt die Enterprise unter seine Kontrolle und will mit ihr ein angebliches göttliches Paradies erreichen. Star Trek VI: Das unentdeckte Land (2293) : Die Klingonen sind gezwungen, mit der Föderation zu verhandeln, doch eine Verschwörung bringt Kirk und Pille sogar vor Gericht.

: Die Klingonen sind gezwungen, mit der Föderation zu verhandeln, doch eine Verschwörung bringt Kirk und Pille sogar vor Gericht. Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (2364 bis 2370) : Captain Jean-Luc Picard übernimmt die Enterprise und erlebt in der neuen Serie in sieben Staffeln und 178 Episoden neue Abenteuer.

: Captain Jean-Luc Picard übernimmt die Enterprise und erlebt in der neuen Serie in sieben Staffeln und 178 Episoden neue Abenteuer. Star Trek: Treffen der Generationen (2371) : Nachdem Picard bereits bei den Serien übernommen hatte, folgte mit diesem Kinofilm auch die Übergabe auf der großen Leinwand. Kirk und und Picard treffen in einer Paralleldimension namens Nexus aufeinander.

: Nachdem Picard bereits bei den Serien übernommen hatte, folgte mit diesem Kinofilm auch die Übergabe auf der großen Leinwand. Kirk und und Picard treffen in einer Paralleldimension namens Nexus aufeinander. Star Trek: Der erste Kontakt (2373) : Die Borg reisen ins Jahr 2063 zurück, um den Flug des ersten menschlichen Schiffes mit Warp-Antrieb zu verhindern. Dadurch soll der erste Kontakt mit den Vulkaniern und die Entstehung der Föderation verhindert werden. Picard und die Enterprise folgen den Borg in die Vergangenheit.

: Die Borg reisen ins Jahr 2063 zurück, um den Flug des ersten menschlichen Schiffes mit Warp-Antrieb zu verhindern. Dadurch soll der erste Kontakt mit den Vulkaniern und die Entstehung der Föderation verhindert werden. Picard und die Enterprise folgen den Borg in die Vergangenheit. Star Trek: Deep Space Nine (2369 bis 2375) : Das Spin-off dreht sich um das Leben auf der Raumstation Deep Space Nine und handelt vom Krieg zwischen dem Dominion-Imperium und der Föderation.

: Das Spin-off dreht sich um das Leben auf der Raumstation Deep Space Nine und handelt vom Krieg zwischen dem Dominion-Imperium und der Föderation. Star Trek: Der Aufstand (2375) : Commander Data, der Android und zweite Offizier der Enterprise, greift einen Außenposten der Föderation an. Bei den Nachforschungen stoßen Picard und seine Crew auf ein großes Geheimnis.

: Commander Data, der Android und zweite Offizier der Enterprise, greift einen Außenposten der Föderation an. Bei den Nachforschungen stoßen Picard und seine Crew auf ein großes Geheimnis. Star Trek: Raumschiff Voyager (2371 bis 2377) : Captain Kathryn Janeway und ihre Crew stranden im Delta-Quadranten und müssen einen Weg in den nun 70.000 Lichtjahre entfernten bekannten Raum zurückfinden.

: Captain Kathryn Janeway und ihre Crew stranden im Delta-Quadranten und müssen einen Weg in den nun 70.000 Lichtjahre entfernten bekannten Raum zurückfinden. Star Trek: Nemesis (2379) : Der finale Film rund um die Enterprise von Captain Picard, in dem ein Klon von Picard das romulanische Imperium übernimmt und die Föderation bedroht.

: Der finale Film rund um die Enterprise von Captain Picard, in dem ein Klon von Picard das romulanische Imperium übernimmt und die Föderation bedroht. Star Trek: Lower Decks (ab 2380): Die satirische Zeichentrickserie erzählt die Geschichten der unteren Ränge auf einem Raumschiff und nimmt dabei das ein oder andere Star-Trek-Klischee auf die Schippe. Die fünfte Staffel startete im Oktober 2024 auf Amazon Prime.

Star Trek: Prodigy (2383) : Die Kinderserie handelt von sechs Jugendlichen, die im Delta-Quadranten auf einem Asteroiden schuften und durch den Fund eines Föderationsschiffes flüchten können.

: Die Kinderserie handelt von sechs Jugendlichen, die im Delta-Quadranten auf einem Asteroiden schuften und durch den Fund eines Föderationsschiffes flüchten können. Star Trek: Picard (2399 bis 2402) : Der eigentlich im Ruhestand befindliche Picard macht sich auf zu neuen Abenteuern und trifft dabei auf neue und alte Gesichter aus den Star-Trek-Serien.

: Der eigentlich im Ruhestand befindliche Picard macht sich auf zu neuen Abenteuern und trifft dabei auf neue und alte Gesichter aus den Star-Trek-Serien. Star Trek: Discovery (3188 bis 3191). Die Crew der Discovery wird nach der 2. Staffel 900 Jahre in die Zukunft gebracht und muss sich dort in drei weiteren Staffeln neuen Herausforderungen stellen.

Die Kelvin-Zeitlinie

2009 gab es ein Reboot für Star Trek, das, um Konflikte zu vermeiden, in einer anderen Zeitlinie spielt als die bisher bekannten Filme und Serien. Bisher gibt es drei Kinofilme aus dieser Timeline:

Star Trek : 2233 bis 2258

: 2233 bis 2258 Star Trek Into Darkness : 2259 bis 2260

: 2259 bis 2260 Star Trek: Beyond: 2263

Diese neue Zeitlinie widmet sich der bekannten Crew der Enterprise rund um Captain Kirk, jedoch in einer völlig neuen Besetzung. Ein finaler Film dieser Reihe wurde zwar bereits angekündigt, es gibt jedoch keine konkreten Infos dazu.