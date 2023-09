Starfield: DLSS ist doch möglich - dank eines inoffiziellen Patches

Starfield bekommt schon die erste essenzielle Mod spendiert. (Bild: Bethesda)

Bethesda's lang erwartetes Weltraum-Abenteuer Starfield ist noch nicht mal offiziell für alle Spieler erhältlich und dennoch hat das Spiel bereits eine engagierte Modding-Community, die eifrig an Erweiterungen arbeitet.

Eine bemerkenswerte Mod, die so kurz nach dem Early Access-Start erschienen ist, ist der »Starfield Upscaler«, der es Spielern ermöglicht, die Grafikoptionen um Nvidias Upscaling-Technologie DLSS zu erweitern.

DLSS in Starfield dank Mod

Obwohl Starfield aufgrund einer Partnerschaft mit AMD bislang lediglich AMDs FSR-Technologie unterstützt, haben Modder bereits eine Lösung gefunden, um Nvidias DLSS ins Spiel zu bringen. Der Starfield Upscaler, entwickelt von PureDark, bietet eine Alternative, indem er AMDs FSR durch Nvidias DLSS ersetzt.

PureDark hat auch schon für Fallout 4 und die Skyrim Special Edition DLSS bereitgestellt.

DLSS soll die Bildqualität deutlich verbessern.

Warum muss das ein Modder erledigen? AMD hat zwar angekündigt, Bethesda "vollständig zu unterstützen," um DLSS in Starfield hinzuzufügen, doch noch ist nichts in der Richtung passiert. Möglicherweise wird DLSS in einem zukünftigen Update offiziell implementiert.

Doch Vorsicht: Es ist wichtig zu beachten, dass der Starfield Upscaler keine bessere Leistung bietet als FSR, dafür aber die Grafikqualität verbessert.

Starfield DLSS-Mod installieren - so geht’s

Um die DLSS-Mod installieren, müsst ihr

die Dateien der Mod in eurem Starfield-Ordner extrahieren

die relevante dll-Datei aus UpscalerBasePlugin in euer /mods-Unterverzeichnis verschieben

Danach könnt ihr im Starfield-Menü "FSR" aktivieren, was jetzt aber tatsächlich DLSS aktiviert. Ihr könnt die Einstellungen im Spiel durch Drücken der Ende-Taste anpassen.

Eine interessante Tatsache für Spieler ist, dass die Verwendung des Starfield Upscalers die Fähigkeit, Erfolge freizuschalten, nicht beeinträchtigt. Das bedeutet, dass ihr grafische Verbesserungen genießen könnt, ohne auf Belohnungen zu verzichten.

Die Community hofft auf weitere Modding-Möglichkeiten und offizielle Updates, die das Spielerlebnis in der Zukunft weiter verbessern werden.

Weitere Themen zu Starfield:

Habt ihr schon Starfield anspielen können oder wartet ihr bereits sehnsüchtig? Ist das Spiel überhaupt etwas für euch? Was sagt ihr zur Wertung unseres Tests? Es wäre auch besonders interessant zu erfahren, welche Mods ihr euch noch wünschen würdet? In der Community werden schreie nach eine FOV-Mod laut. Seht ihr da Bedarf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!