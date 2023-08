Starfield: Wenn diese Hardware-Sorge der Community wahr wird, liegt das nicht an AMD - sagt der Hersteller

AMD steht einer DLSS-Unterstützung in Starfield nicht im Weg - behauptet zumindest das Unternehmen selbst.

In etwas mehr als einer Woche erscheint endlich Starfield - ab dem 6. September können wir uns in das Weltraum-RPG von Bethesda Entertainment stürzen.

Wenige Monate vor dem Starfield-Release trübte jedoch eine Kontroverse die Vorfreude auf das Spiel: Kurz nachdem der Vorwurf gegenüber AMD laut wurde, dass das Unternehmen bewusst Nvidias KI-Upscaling DLSS in Spielen blockieren würde, kündigte AMD eine Partnerschaft mit Starfield an.

Diese Kooperation ist für sich genommen wenig ungewöhnlich. In Anbetracht der Vorwürfe wurde aber die Sorge geäußert, dass auch Starfield auf DLSS (Deep Learning Super Sampling) verzichten könnte.

Dass Starfield zum Release aller Voraussicht nach kein DLSS unterstützt, liegt allerdings nicht AMD - erklärt zumindest Frank Azor, seines Zeichens AMDs Chief Architect of Gaming Solutions and Gaming Marketing , im Interview mit The Verge.

Zwar wünsche sich AMD logischerweise als Konsequenz einer solchen exklusiven Partnerschaft die Priorisierung vom hauseigenen FSR (FidelityFX Super Resolution), schließlich wechselt eine schöne Stange Geld die Hände.

Doch wenn sich ein in dieser Form kooperierendes Entwicklerstudio DLSS-Support wünscht, stünde AMD dem nicht im Wege; vielmehr haben die Studios hierfür die vollständige Unterstützung seitens des Unternehmens.

Entsprechend liege die Implementierung von DLSS sowohl am jeweiligen Entwicklerstudio als auch an Nvidia selbst, doch zumindest Bethesda scheint sich im Falle von Starfield bisher zu zieren. Auch auf Nachfrage von The Verge gab es keine Auskunft, ob Nvidia DLSS nachträglich hinzugefügt wird.

Für die Gründe, warum Bethesda AMD vorzieht, hat Azor auch eine naheliegende Erklärung parat: So sei FSR 2 für Entwicklerstudios eine naheliegende Wahl, um ein kräftiges Argument für Konsolenspieler zu haben.

Als von Microsoft aufgekauftes Unternehmen zielt Bethesda mit Starfield natürlich auch auf starke Verkaufszahlen für die Xbox Series X/S ab, welche bei CPU und GPU eben auf Komponenten von AMD vertraut.

So bleibt zumindest zum Release nur das Versprechen eines Modders, DLSS in Starfield einzubauen - und das schon im Early Access.

Wie steht ihr zur Kontroverse rund um AMD, Nvidia DLSS und Starfield? Wartet ihr ab, bis eine (inoffizielle) DLSS-Implementierung nachgereicht wird, ehe ihr euch das Weltraum-RPG kauft oder nutzt ihr ohnehin kein KI-Upscaling? Findet ihr, dass ein entsprechender Support für einen AAA-Titel von der Größe Starfields eigentlich Pflicht sein müsste? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!