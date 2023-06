Gucken Vorbesteller physischer Versionen eventuell in eine leere Hülle? (Quellen: Bethesda, kmit über adobe.stock)

Update vom 27. Juni 2023, 10:30 Uhr: Wie Eurogamer berichtet, spricht ein älterer Eintrag auf Bethesdas Webseite innerhalb der verschiedenen Versionen von Disks für die Xbox-Ausgaben von Starfield: Spiel-Disk bei physischen Käufen der Xbox Standard Edition enthalten. Spielcode bei physischen Käufen der PC Standard Edition enthalten. Die physische Constellation Edition wird definitiv nur einen digitalen Download-Code enthalten. Eine konkrete Antwort seitens Bethesda steht auf unsere Nachfrage noch aus. Sobald wir diese haben, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Originalmeldung vom 26. Juni 2023:

Spiele noch physisch kaufen oder nicht? Eine Frage, die vor allem Konsolenspieler umtreibt. Im Falle von Starfield könnte die Antwort eindeutig ausfallen.

Englische Medien (TechRadar und GamesRadar) berichten darüber, dass Starfield womöglich nicht auf einer physischen Disk erscheinen wird.

Gelöschter Tweet sagt: keine Disks

Ein Twitter-User namens Züm fragt öffentlich beim Bethesda Support nach, ob Starfield in seiner Standard-Version für die Xbox Series X eine Disk enthalten wird.

Die Antwort des Publishers ist eindeutig: Es gibt keine physischen Disks, alle Versionen werden mit Downloadcodes ausgeliefert werden.

Der Tweet ist bereits wieder gelöscht worden, nachdem mehrere Spieler Kontakt zu Bethesda aufgenommen haben.

Bethesda Spanien behauptet etwas anderes

Das sagt Bethesda Spanien: Im Gegensatz zum offiziellen Support von Bethesda, behauptet die spanische Division in einem Tweet von 13. Juni 2023, dass lediglich die Constellation Edition einen Code enthalten wird. Alle anderen Versionen beinhalten eine Disk.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Im Tweet steht, dass der Code im Falle der Constellation Edition auf einem Sammlergegenstand eingraviert sein wird. Mit enthalten wird ein Steelbook sein (ohne Disk, versteht sich), ein Constellation-Aufnäher sowie eine Chronomark-Uhr samt Uhrenkoffer. Kostenpunkt: 300 Euro.

»Physische« Starfield-Versionen

Wir haben Bethesda Deutschland um ein Statement gebeten und werden diesen Artikel entsprechend aktualisieren, sobald wir eine Antwort haben.

Zockt ihr digital oder auch auf Disk?

Gerüchte besagen, dass Starfield in der Retail-Version wohl ohne Disk ausgeliefert wird, laut Bethesda Spanien gilt das nur für die Constellation Edition.

Wir würden gerne von euch wissen:

Für meinen Kollegen Peter könnte Starfield übrigens zum wichtigsten Spiel seines Lebens werden. Warum? Das lest ihr in seinem Artikel:

Mehr zum Thema Ohne Übertreibung: Starfield wird das vielleicht wichtigste Spiel meines Lebens von Peter Bathge

Mit Disk oder ohne: Das ist hier die Frage. Bisher ist unklar, in welchem Umfang Bethesda das Spiel in seiner physischen Version ausliefern wird. Ist Starfield für euch ein Spiel, das ihr zocken müsst? Und wenn ja: digital oder lasst ihr euch die Constellation Edition raus? Ist es überhaupt noch wichtig, dass eine Disk in der Spielebox enthalten ist? Diskutiert gerne in den Kommentaren.