Bill Gates sagt: »Wenn deine Tochter fragt, ob du eine Schicht im Kundenservice ihres Start-Ups übernimmst, lautet die einzige richtige Antwort ›Ja‹.«

Tech-Persönlichkeit Bill Gates zusammen mit seiner jüngsten Tochter Phoebe Gates. (Quelle: businessinsider.de)

Bill Gates hat sich in einem LinkedIn-Beitrag dazu geäußert, wie man Technologie am besten nutzen kann, um Systeme effizienter, gerechter und zugänglicher zu machen.

Ein entscheidender Punkt ist dabei seiner Ansicht nach, auf das Feedback der Menschen zu hören, die diese Technologie nutzen.

Deshalb hat er sich auf Nachfrage seiner jüngsten Tochter Phoebe Gates hin dazu entschieden, einen Tag im Kundenservice ihrer KI-gestützten App zu arbeiten.

1:07 »Es war ein Fehler«: Wäre es nach Bill Gates gegangen, gäbe es eine berühmte Tastenkombination nicht

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Was ist das für eine App? Das kostenlose Tool Phia ist dazu da, für Kleidungsstücke im Internet per Browser-Erweiterung möglichst schnell den günstigsten Preis zu finden. Das schließt auch Angebote von gebrauchter Ware mit ein.

Das kostenlose Tool Phia ist dazu da, für Kleidungsstücke im Internet per Browser-Erweiterung möglichst schnell den günstigsten Preis zu finden. Das schließt auch Angebote von gebrauchter Ware mit ein. Seit wann und wo gibt es die App? Der offizielle Start erfolgte Ende April 2025. Neben einer iOS-App gibt es auch eine auf PCs nutzbare Browser-Erweiterung für Chrome. Die App durchsucht mittlerweile laut eigener Angaben über 220.000 Webseiten. Vor einem Jahr beziehungsweise Mitte 2025 waren es noch 40.000.

Der offizielle Start erfolgte Ende April 2025. Neben einer iOS-App gibt es auch eine auf PCs nutzbare Browser-Erweiterung für Chrome. Die App durchsucht mittlerweile laut eigener Angaben über 220.000 Webseiten. Vor einem Jahr beziehungsweise Mitte 2025 waren es noch 40.000. Wieso macht Bill Gates das? In erster Linie dürfte die Aktion als Werbung für die App seiner Tochter gedacht sein. Dazu passend gehört auch ein kurzes Video zu dem LinkedIn-Beitrag, in dem Bill und Phoebe Gates näher auf die App und die gemeinsame Aktion eingehen.

Doch trotz des werblichen Charakters finden wir die Bemühungen von Phoebe Gates interessant, sich bereits in jungen Jahren im Technologie-Bereich zu etablieren – auch wenn das bei einer Tochter von Bill Gates sicher alles andere als überraschend kommt.

Preisvergleiche sind längst üblich, jedoch primär für technische Produkte oder Haushaltswaren und weniger für Mode. Ein KI-gestützter Ansatz ist gleichzeitig im Jahr 2026 ebenfalls alles andere als überraschend.

Phoebe Gates ist eine von zwei Gründerinnen der App Phia

Die Idee zu Phia hat Phoebe Gates nicht allein entworfen. Sie entwarf die App stattdessen gemeinsam mit Sophia Kianni, die an der Stanford-Universität ihre Mitbewohnerin war.

Wie Times of India berichtet, hat Bill Gates sich bewusst dazu entschieden, nicht in die App seiner Tochter zu investieren. Er hatte demnach Sorge, sich zu stark einzumischen und stattdessen angeboten, Phoebe bei Bedarf beratend zur Seite zu stehen.

Dazu äußerte er sich gegenüber der New York Times wie folgt:

Ich hätte sie an der kurzen Leine gehalten und Geschäftsberichte erstellt, was ich schwierig gefunden hätte. Und ich wäre wahrscheinlich übertrieben nett gewesen. Aber ich habe mich gefragt, ob das das Richtige gewesen wäre. Zum Glück ist es nie dazu gekommen.

Bill Gates ist 70 Jahre alt und vor allem als Mitbegründer von Microsoft bekannt. Die 2002 geborene Phoebe Gates ist die Tochter von ihm und seiner Ex-Frau Melinda Gates, die 61 Jahre alt ist.