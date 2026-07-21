Ein deformierter Waschbär namens Jimothy wird gerade zum absoluten Internet-Star und ist jetzt sogar in WoW und Lego ein Thema

Jimothy erobert das Internet, doch wer ist das überhaupt?

Als die US-amerikanische Instagram-Nutzerin Kiana in Seattle unterwegs war, entdeckte sie zufällig einen merkwürdig aussehenden Waschbären mit krummem Rücken, klitzekleinem Schwanz und fehlendem Hals. Sie taufte ihn Jimothy, filmte das Tier und veröffentlichte das Video auf Instagram. Dort wurde Jimothy durch sein niedliches Aussehen in Windeseile zur Internetsensation, an der niemand mehr vorbeikommt. Sogar Blizzard ist auf den Hype mit aufgesprungen.

Niedlicher geht es kaum

Wer ist Jimothy? Der Waschbär leidet aktuellen Vermutungen zufolge an dem Short-Spine-Syndrom. Das ist eine seltene genetische Erkrankung, die durch Stauchung und Verschmelzung der Wirbel eine verkürzte Wirbelsäule verursacht. Die Erkrankung selbst verursacht keine Schmerzen, jedoch werden die betroffenen Tiere im Alter anfälliger für Gelenkverschleiß.

Der kuriose Name des Tiers stammt von Kiana. In einem Interview mit The Seattle Times sagte sie, dass der Waschbär für sie aussieht wie ein Jimothy, weswegen sie ihn schließlich so nannte. Hier seht ihr den Waschbären in Aktion:

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Im Internet wurde Jimothy zur Sensation und erzeugte tausende Memes und Beiträge. Sogar diverse Merch-Produkte wie T-Shirts sind inzwischen im Umlauf. Auch an der Videospiel-Branche ging das Tier nicht spurlos vorbei und einige Entwickler widmeten dem niedlichen Waschbären einen Beitrag.

Blizzard postete auf X ein Bild von Jimothy im klassischen WoW-Stil. Der X-Nutzer Daxx antwortet darauf, dass er sofort zum MMORPG zurückkehren würde, wenn Blizzard den Waschbären als Haustier hinzufügt.

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Das Studio Dee Dee Creations veröffentlichte auf X einen etwa 40 Sekunden langen Trailer ihres Sandbox-Spiels Squirrel with a Gun, in dem das Eichhörnchen einen Jimothy-Skin trägt.

Nach dem gigantischen Anklang in den Kommentaren stellen die Entwickler klar, dass der Skin nicht wirklich im Spiel landet und sie das Video nur aus Meme-Gründen veröffentlicht haben. Dafür soll Jimothy aber als eigenes Tier in Squirrel with a Gun 2 erscheinen, das aktuell entwickelt wird.

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Auch in der Lego-Community findet Jimothy enormen Anklang. So findet ihr bereits nach wenigen Tagen mehrere selbstgebaute Jimothy-Modelle im Internet. Eine besonders originalgetreue Version stammt von dem Reddit-Nutzer SplashiestMonk, der sein selbst kreiertes Exemplar vor einem Baum in Szene setzte.

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Als Grundlage verwendete der Reddit-Nutzer das 3in1-Lego-Set 31393 Waldtiere: Wolf. Das B-Modell ist ein Waschbär, dessen Kopf er vollständig stibitzt hat. Bei dem Rest musste SplashiestMonk jedoch etwas kreativer werden, um die besonderen Proportionen von Jimothy nachzubilden.

In den Kommentaren zeigen sich Fans begeistert. Nicht nur, weil ihnen das Set gefällt, sondern auch, weil Jimothy international so viel Liebe erfährt.

Im Internet gibt es noch unzählige weitere Memes und PR-Aktionen rund um Jimothy. Es lohnt sich also, die Augen offenzulassen, wenn ihr in den nächsten Tagen in den endlosen Weiten des Internets unterwegs seid. Ansonsten empfehlen wir euch, einen Blick in die Linkbox weiter oben zu werfen. Dort findet ihr etwa unseren Artikel mit haufenweise neuen Videospielen, die aktuell in Deutschland entwickelt werden.