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Akte X wird zu Lego: Set zu einer der größten Kult-Serien der 90er strotzt vor Easter Eggs und dafür kehrt sogar Gillia Anderson als Scully zurück

Lego hat das Set zu Akte X offiziell vorgestellt und es wird ein spaßiges, aber teures Vergnügen.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
21.07.2026 | 17:36 Uhr

Akte X ist die wohl kultigste Mystery-Serie der 90er-Jahre und erhielt seitdem elf Staffeln und zwei Filme. Bildquelle: Fox. Akte X ist die wohl kultigste Mystery-Serie der 90er-Jahre und erhielt seitdem elf Staffeln und zwei Filme. Bildquelle: Fox.

Dass Lego noch dieses Jahr ein Set zu Akte X veröffentlichen wird, war dank zahlreicher Leaks längst bekannt. Jetzt wurde das gute Stück offiziell von Lego enthüllt, inklusive Bilder, Release-Datum, Umfang, Preis und GWP. Fans dürfen sich über haufenweise Details freuen, doch es gibt auch zwei ordentliche Wermutstropfen.

Das Set im Überblick

  • Name: The X-Files (21369)
  • Vorverkauf für Insider: 1. August 2026
  • Release: 4. August 2026
  • Preis: 200 Euro
  • Teileanzahl: 1.478 Teile
  • Preis pro Teil: 13,5 Cent
  • Minifiguren: 8
Produktibild Büro

Produktibild Das Set ist Set ist 30 cm hoch, 23 cm breit und 23 cm tief. Bildquelle: Lego.

Büro Die meisten Details verstecken sich im Büroraum. Bildquelle: Lego.

Hoher Preis und Sticker: Mit 13,5 Cent pro Teil ordnet sich das Set selbst bei Lego-Verhältnissen bei den teureren Produkten ein. Es gibt zwar acht exklusive Minifiguren, doch dafür auch diverse Sticker. Das ist besonders frustrierend, da einige davon für die Anspielungen an die Kultserie verantwortlich sind.

Aktuell ist noch nicht klar, ob das Set auch im freien Handel landet. Sollte das passieren, könnt ihr zeitnah zumindest mit Rabatten zwischen 20 und 30 Prozent rechnen. Landet es hingegen exklusiv im Lego Store, solltet ihr nicht auf nennenswerte Schnapper hoffen.

Welche Minifiguren sind enthalten? Im Set enthalten sind Fox Mulder, Dana Scully, graues Alien, Walter Skinner, Mr. X, Alex Krycek, Carl Busch und der Parasit.

Video starten 2:09 Akte X - Preview-Trailer auf Staffel 11 mit Scully & Mulder - Preview-Trailer auf Staffel 11 mit Scully & Mulder

Die Gratisbeigabe im Überblick

Wer das Set zwischen dem 1. und dem 10. August 2026 bestellt, erhält eine kleine exklusive Gratisbeigabe. Überlegt jedoch gründlich, ob ihr die Gratisbeigabe wirklich unbedingt haben müsst oder doch lieber auf einen Sale wartet. Unternehmen erzeugen mit solchen Aktionen bewusst Druck, um zu unüberlegten Käufen zu verleiten.

  • Name: The X-Files: Scullys Labor (40896
  • Teileanzahl: 221 Teile
  • Minifiguren: 1

Mit über 200 Teilen erwartet euch im Set zu Akte-X immerhin ein überdurchschnittlich großes GWP. Bildquelle: Lego. Mit über 200 Teilen erwartet euch im Set zu Akte-X immerhin ein überdurchschnittlich großes GWP. Bildquelle: Lego.

Gillian Anderson kehrt zurück: Um das neue Set gebührend zu vermarkten, hat sich Lego etwas ganz Besonderes einfallen lassen und die Scully-Darstellerin Gillian Anderson verpflichtet, für einen kurzen Spot zu Akte X zurückzukehren. Das ist insoweit besonders, da sie Akte X nach der elften Staffel aus freien Stücken verließ und somit selbst das Ende der Serie eingeleitet hat. Den kurzen Werbespot seht ihr hier:

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Nicht nur Lego hat sich kürzlich eine beliebte Lizenz geschnappt und erstmals mit einem eigenen offiziellen Klemmbaustein-Set versorgt. Auch Lumibricks hat nachgezogen. Der chinesische Hersteller arbeitet aktuell an den Sets zu Blade Runner 2049. Das erste Modell zu Sci-Fi-Meisterwerk könnt ihr euch sogar schon ansehen. Schaut dafür einfach in der Linkbox weiter oben vorbei.

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