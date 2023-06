Steam erhält heute das größte Update seit Jahren, das sind die neuen Funktionen

So ein großes Update hat es lange nicht gegeben. (Bild: Steam - Facebook)

Nein, nein, keine Sorge, euren Augen geht es gut. Steam sieht tatsächlich anders aus und hat auch einige neue Funktionen an den Start gebracht. Schon im April hat Valve, das Unternehmen hinter Steam, ein massives Update angekündigt. Kollege Sören freut sich schon darauf:

Das neue Steam-Feature ist ein Segen für Open Worlds

Jetzt ist das Update live und sollte auch schon auf eurem Rechner sein. Neben dem angepassten Design und neuen Features wurden auch alte Funktionen überarbeitet und nützlicher gemacht.

Neuer Look, neues Steam

Wer die Steam-Oberfläche mochte, wie sie war, wird sich freuen zu hören, dass die Anpassungen am Design keine grundlegenden Veränderungen mit sich bringen. Valve hat eher Zeit in Details gesteckt als in den groben Aufbau. Hier eine Liste der optischen Anpassungen:

Manche Menüs wurden übersichtlicher gemacht

wurden übersichtlicher gemacht Die Dialogfenster wurden leicht angepasst

wurden leicht angepasst Viele Schriftarten wurden geändert

wurden geändert Farben wurden für einen höheren Kontrast angepasst. Steam wird etwas dunkler und teilweise blauer

wurden für einen höheren Kontrast angepasst. Steam wird etwas dunkler und teilweise blauer Hauptkopfzeile, Einstellungen und die Screenshot-Verwaltung wurden eine verbesserte Benutzeroberfläche spendiert

1:20 Steam stellt ihr großes Steam-Update vor

Neue (alte) Funktionen

Grundlegende Systeme und Features wurden komplett überarbeitet. Da ist für jeden was dabei. Vom neuen In-Game-Overlay, bis hin zu Notizzettel, die ihr euch im Spiel anzeigen lassen könnt. Aber eins nach dem anderen.

In-Game-Overlay 2.0

Das Overlay hat grundlegende Änderungen durchlebt. (Bild: Steam)

Das Overlay, welches ihr mit der Tastenkombination [Shift + Tab] im Spiel aufrufen könnt, wurde komplett überarbeitet. Die Benutzeroberfläche wurde neu designt und es gibt eine Werkzeugleiste. Mit ihr könnt ihr auf einiges zugreifen, was ihr während dem Spielen gebrauchen könntet:

Spielübersicht (Spielzeit, Freunde, die das Spiel spielen, News)

Chats

Erfolge

Guides

Diskussionen

Browser

Notizen

Außerdem könnt ihr jetzt Fenster anheften, um sie während dem Spiel zu sehen. Dann wird wirklich nur der Inhalt angezeigt und das Fenster kann in Stufen transparent gemacht werden. Das könnte besonders praktisch für Erfolgsjäger sein. Oder für die neuen Notizen.

Neues Feature: Notizen

Das neue Notiz-Tool im Steam Overlay. (Bild: Steam)

Wenn ihr zockt, könnt ihr euch nebenher wichtige Informationen zum jeweiligen Spiel notieren. Dank Rich-Text-Format (RTF) könnt ihr sogar Bilder hinzufügen - übrigens auch offline. Wenn ihr dann wieder online geht, werden eure Notizen auf allen Geräten synchronisiert, auf denen ihr angemeldet seid.

Was ist das Rich-Text-Format? Rich-Text-Format (RTF) ist ein Dateiformat zur Speicherung von formatiertem Text. Es wurde von Microsoft entwickelt und ermöglicht es, Textdokumente mit verschiedenen Textformatierungen wie Schriftarten, Farben, Tabellen, Bildern und anderen Elementen zu speichern.

Benachrichtigungen 2.0

Ab sofort leuchtet die grüne Glocke nur noch, wenn es auch nützlich für euch ist. Das liegt zum einen daran, dass Steam nur noch neue Benachrichtigungen anzeigt. Zum anderen gibt es neue Einstellungen, für Benachrichtigungen, in denen ihr wählt, was für euch relevant ist.

Ab sofort bestimmt ihr, welche Benachrichtigungen ihr sehen wollt.

Steam wird vereinheitlicht

Eine der größten technischen Änderungen, die Valve vorgenommen hat, ist das neue Framework. Das ist die Code-Basis, auf jener die verschiedenen Steam-Clients interagieren. Damit soll mehr Einheit zwischen Desktop-Version, Big-Picture-Modus und dem Steam Deck herrschen.

Das hat zur Folge, dass neue Funktionen in Zukunft schneller entwickelt und implementiert werden können.

Auch das Steam-Deck bekommt eine kleine Anpassung. Der Controller-Konfigurator ist jetzt bei verbundenem Gamepad Teil des Overlays. Zusätzlich können virtuelle Menüswährend des Spielens auf dem Desktop verwendet werden.

Ihr habt noch kein Steam Deck. Hier könnt ihr das ändern:

Das waren auch schon die größten Veränderungen aus dem neuen Steam-Update. Noch ausführlicher wird’s in den offiziellen Patchnotizen.

Wie gefällt euch das neue Design? Hättet ihr euch mehr optische Veränderung gewünscht? Wie findet ihr die neuen und überarbeiteten Funktionen? Welche Neuerung gefällt euch am besten und welche weniger gut? Was würdet ihr an Steam ändern, wenn ihr könntet? Schreibt uns eure Meinung, wie immer, in die Kommentare!