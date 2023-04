Das neue Steam-Feature ist ein Segen für Open Worlds

Steam erhält ein Beta-Update, das den Client ordentlich aufmotzt.

Kennt ihr das Problem auch? In Zeiten immer größer werdender Spielewelten passiert es immer wieder, dass ihr euch im Laufe eures Abenteuers fragt: Wo war eigentlich noch mal dieser eine wichtige NPC? Irgendwo hatte ich doch eine verlockende Schatzkiste gesehen? Und was ist eigentlich mit Lester?

Auf die letzte Frage haben wir auch keine Antwort, dafür müsst ihr Gothic 3 spielen. In allen anderen Fällen wird das neue Steam-Update ein Segen für euch sein!

Denn damit erhält die jederzeit im Spiel aufrufbare Oberfläche ein paar richtig nützliche Features - derzeit aber nur für den Beta-Client, wie ein Valve-Mitarbeiter bekanntgegeben hat:

Ein Mal Brot, ein Mal Butter und bring Nudeln mit

Nützliches Ingame-Notizbuch: Ja, richtig gelesen, in Zukunft werdet ihr euch ganz ohne zusätzliche Programme im Hintergrund oder euer Smartphone in jedem Steam-Spiel schnell und einfach Notizen machen können. Die lassen sich entweder über das aufrufbare Ingame-Overlay (standardmäßig: Shift+Tab) aktivieren und sogar als halbtransparenter Kasten im Spiel selbst anzeigen.

Eure Notizen werden dabei via Cloud synchronisiert, sind also auf jedem PC verfügbar, an dem ihr euch bei Steam anmeldet. Natürlich funktioniert der Spaß aber auch komplett offline.

Vor allem in sehr umfangreichen oder komplexen Spielen wie The Witcher 3 oder Elden Ring können die Notizen ungemein hilfreich sein. Es kann bestimmt nicht schaden, in einem From-Software-Spiel die Erinnerung Nicht sterben! permanent im Augenwinkel angezeigt zu bekommen, ähem.

Vor allem die Notizen dürften für viele Steam-User eine willkommene Neuerung darstellen.

Benutzerdefinierte Einblendungen in Spielen: Die Notizen sind nicht das einzige Fenster, das ihr euch mit dem neuen Update direkt im Spiel anzeigen lassen könnt. Egal ob Guides, Foren, Videos oder eine benutzerdefinierte Seite im Steam Webbrowser - mithilfe einer frei einstellbaren Transparenz könnt ihr all diese Infos direkt im Spiel im Auge behalten.

Verbesserte UI: Auch das restliche Interface, das ihr während eines Spiels aufrufen könnt, hat eine optische Frischzellenkur spendiert bekommen. Vor allem der überarbeitete Benachrichtigungs-Tab sowie der verbesserte Screenshot-Manager fallen ins Auge.

Der neue Screenshot-Manager ist deutlich augenschmeichelnder als die alte Variante.

Steam-Deck-User aufgepasst: Wenn ihr einen Valve-Handheld besitzt, kommt ihr zwar ebenfalls in den Genuss der neuen Features, aber derzeit nur, wenn ihr Steam über den Desktop-Modus startet! Nutzt ihr das deutlich angenehmere Konsolen-Interface, müsst ihr euch noch etwas gedulden!

Wie komme ich in das Beta-Programm?

Wenn ihr die Neuerungen jetzt schleunigst selbst ausprobieren möchtet, bislang aber noch nie am Beta-Programm von Steam teilgenommen habt, hier eine kurze Anleitung:

Öffnet Steam, klickt oben in der Menüleiste auf den Eintrag Steam und dann auf Einstellungen . Navigiert zu dem Menüeintrag Oberfläche . Dort könnt ihr nun beim Punkt Client-Beta-Teilnahme auf Ändern klicken und euch für die Beta eintragen. Im Anschluss wird Steam automatisch das aktuellste Beta-Update installieren.

Natürlich könnt ihr jederzeit auch wieder aus dem Beta-Programm aussteigen!

Ob unsere Rollenspiel-Expertin Steffi beim Lesen dieser Meldung wohl einen Jubelschrei ausgestoßen hat? Schließlich hat sie vor gar nicht allzu langer Zeit voller Leidenschaft eine Kolumne verfasst, in der sie sich ein Feature gewünscht hat, das frappierende Ähnlichkeit zu den Steam-Notizen aufweist:

Habt ihr das neue Steam-Update bereits auf eurem Rechner installiert und ausprobiert? Wenn ja, wie gefallen euch die neuen Funktionen, allen voran natürlich der digitale Notizzettel? Habt ihr noch weitere Features auf eurer persönlichen Wunschliste notiert, die eines Tages unbedingt im Steam-Client landen sollen? Nennt sie uns gerne in den Kommentaren!