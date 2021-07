Steam Deck: Jeder Vierte von euch will die teuerste Variante kaufen

Das Steam Deck ist seit einigen Tagen in aller Munde. Der neue Handheld aus dem Hause Valve soll wie eine Art tragbarer PC funktionieren und euch Unterwegs Zugriff auf eure Steam Bibliothek geben. Seit der Ankündigung glüht das Netz regelrecht: Für viele ist das Steam Deck eine willkommene Konsolen-Alternative, andere wissen mit dem Handheld nicht viel anzufangen.

Wir haben daher eine Umfrage gestartet und euch nach eurer Kaufabsicht befragt. Hier ist das Ergebnis:

Das teuerste Modell ist das beliebteste

Die wohl spannendste Beobachtung ist, dass wenn ihr euch für den Kauf des Steam Decks entscheidet, am wahrscheinlichsten zu der teuersten Variante für knapp 680 Euro greifen wollt. Jeder vierte Umfrageteilnehmer möchte sich das teuerste Steam Deck kaufen.

Zum Vergleich: Nur knapp jeder siebte möchte die 550 Euro teure mittlere Variante und gerade mal jeder dreißigste würde zum günstigsten Steam Deck für 420 Euro greifen.

Grund dafür ist vor allem der Speicherplatz von 512 Gigabyte, wie RCRD0 schreibt:

"Ich werde zwar noch auf Reviews warten, aber wenn die gut ausfallen, dann werde ich mir die 512 GB Variante irgendwann holen. Mehr Speicher ist hier mehr Speicher und ich möchte nicht auf SD-Karten für zusätzlichen Speicher angewiesen sein, weil wir vor allem noch nicht wissen, wie SD-Karte und Deck miteinander interagieren werden."

Das Warten auf erste Reviews und Experteneinschätzungen klingt vor allem im Kommentarbereich unter unserer Umfrage durch. Viele haben sich bereits eine Version reserviert, sind aber noch unentschlossen, ob sie den Kauf auch abschließen werden.

Zwar konnten wir uns das Steam Deck noch nicht selbst ansehen, dafür haben wir als GameStar Redaktion bereits unsere Gedanken und Meinungen zum Thema zusammengefasst:

105 24 Mehr zum Thema Steam Deck: Das sagen unsere Experten

Was sagen andere Communitys?

Unsere Kollegen von GamePro und MeinMMO haben die gleiche Umfrage für ihre Communitys durchgeführt und erreichten sehr ähnliche Umfrageergebnisse. Das teuerste Steam Deck ist also nicht nur bei PC-Spielern sehr beliebt. Hier seht ihr die Umfrageergebnisse unserer Kollegen:

Spannend ist, dass bei GamePro und MeinMMO sogar mehr als die Hälfte aller Umfrageteilnehmer sich ein Steam Deck kaufen wollen. Bei der GameStar-Community sind es hingegen nur 41 Prozent, die eine definitive Kaufabsicht haben.

Wie gut sich das Steam Deck im Vergleich zur Nintendo Switch und den Next Gen Konsolen schlägt, hat euch Hardware-Experte Alex in einem Hardware-Vergleich herausgearbeitet und auch Parallelen zum PC gezogen. Dort lest ihr auch eine erste Performance-Einschätzung zum Handheld.