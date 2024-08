Der größte Nachteil von Windows-Handhelds ist Windows, doch es gibt vielversprechende Nachrichten zur vielleicht besten Alternative

Nicht wenige Spieler greifen aufgrund von SteamOS lieber zum Steam Deck als zu Windows-Handhelds wie dem ROG Ally von Asus. In Zukunft könnte sich das ändern. (Bild: Asus, Valve)

In den Patch-Notizen der neuesten SteamOS-Beta sind Hinweise dafür aufgetaucht, dass das Linux-Betriebssystem von Valve bald auf anderen Geräten offiziell verfügbar wird.

Darum ist das wichtig: Für viele Spieler ist die größte Schwäche der Windows-Handhelds das Betriebssystem.

Obwohl die Hardware-Hersteller die Schwächen in der Bedienung mit ihren Controller-optimierten Launchern ausgleichen wollen, ist die Erfahrung noch weit von der Bedienfreundlichkeit von SteamOS entfernt.

Im Detail: Vor einigen Tagen ist die neueste Beta von SteamOS von Valve veröffentlicht worden, die neben nützlichen Verbesserungen und Bugfixes eine sehr interessante Erwähnung des Asus ROG Ally beinhaltet.

»Unterstützung für zusätzliche ROG Ally-Tasten hinzugefügt« steht in den Patchnotizen.

Damit sind die zwei Tasten neben dem Display des Asus ROG Ally gemeint.

Steam OS 3.6.9 Patch-Notizen Alle Änderungen im Überblick Allgemein Verbesserte Wiederherstellung von Situationen, in denen die Steam-Installation beschädigt werden konnte

Der Frame-Limiter wurde in bestimmten Situationen nicht korrekt angewendet

Bestimmte Bildwiederholraten wurden auf dem OLED Limited Edition-Modell nicht angewendet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei bestimmten Zustandsübergängen Blockbeschädigungen auf dem Bildschirm erscheinen konnten

Geringfügig verbesserte Kaltstartzeit

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Aktualisierung der eingebauten Controller-Firmware zu einem leeren Bildschirm beim Booten führen konnte

Es wurden seltene Situationen behoben, in denen der Wechsel in den Desktop-Modus oder zurück zu einem leeren Bildschirm oder falschen Farben führen konnte

Regression bei der IME für vereinfachtes Chinesisch behoben

Ein seltenes Problem wurde behoben, bei dem die Tonausgabe bei bestimmten Startvorgängen beschädigt werden konnte

Zenity-Dialogfelder im Desktop-Modus behoben

openssh: Fehler bei entfernter Codeausführung behoben (CVE-2024-6387)

Externe Anzeige

Mehrere Probleme wurden behoben, bei denen eine externe Anzeige nach der Wiederaufnahme leer bleiben konnte

Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine externe Anzeige leer bleiben konnte, wenn ihr Modus Chroma-Subsampling erforderte Eingabe Ein Problem wurde behoben, bei dem DualShock 4- und DualSense-Controller bei der ersten Verbindung manchmal nicht richtig funktionierten

Unterstützung für den ASUS ROG Raikiri Pro Controller wurde hinzugefügt

Unterstützung für den Machenike G5 Pro-Controller wurde hinzugefügt

Kalibrierung bei einigen DualShock 4-Controllern von Drittanbietern behoben

Unterstützung für die Bewegungssensoren des Steam Decks wurde zum integrierten Nicht-Steam-Kernel-Treiber hinzugefügt

Unterstützung für zusätzliche ROG Ally-Tasten hinzugefügt

OLED-Firmware 112

Unterstützung für den Windows-Bluetooth-Treiber hinzugefügt

Was das bedeutet: Die native Unterstützung der ROG Ally-Tasten ist ein wichtiger Hinweis dafür, dass SteamOS bald auf diesem Gerät offiziell verfügbar werden könnte.

Aktuell müssen Interessierte auf Drittanbieter-Distributionen wie BazziteOS oder ChimeraOS ausweichen, wenn sie eine SteamOS-ähnliche Erfahrung wünschen.

Valve scheint sich darauf vorzubereiten, ihr Betriebssystem für andere Geräte zur Verfügung zu stellen.

Andere Handhelds, wie der Lenovo Legion Go oder die MSI Claw könnten bald folgen.

SteamOS vs. Windows 11: Die Oberfläche von SteamOS ist besser optimiert für kleine Bildschirme und für das Bedienen mit einem Controller. Außerdem kämen so auch Besitzer der Windows-Handhelds in den Genuss des Quick-Resume-Features vom Steam Deck.

Wenn ihr mit SteamOS auch Spiele von anderen Launchern spielen wollt, ist das deutlich umständlicher, als mit Windows 11.

Windows 11 bietet euch eine deutlich größere Flexibilität, aber auf Kosten von Bedienfreundlichkeit auf Handhelds.

Wie es weiter geht: Neben diesem Hinweis in den Patch-Notizen von SteamOS gibt es noch keine weiteren Anzeichen dafür, wann das Betriebssystem offiziell den Asus ROG Ally oder weitere Geräte unterstützen wird. Es besteht auch die Möglichkeit, dass in Zukunft ein offizielles Image für Desktop-PCs erscheinen wird.

Wir halten euch bei weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.