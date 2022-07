Schreiben mit Metall: Dieser Stift soll beinahe ewig lange halten

Ein Stift, der Äonen halten soll. Große Worte, denen das deutsche Unternehmen Stilform aber auch Taten folgen lassen möchte. Deshalb hat man den jüngst enthüllten Stift passenderweise auf den Namen Aeon getauft und wirbt auf der Kickstarter-Projektseite damit, dass dieses Schreibutensil für die Ewigkeit gebaut sei.

Wie genau dieses Ziel erreicht werden soll, was das ungewöhnliche Gadget kostet und alle weiteren Infos fassen wir in diesem Artikel für euch zusammen.

Schreiben mit Metall

Was ist das Besondere an diesem Stift? Ihr schreibt mit einer Spitze, die nicht aus Graphit besteht und auch keine Tinte benutzt. Stattdessen kommt hier eine Verbindung aus Zinn und Bismut zum Einsatz. Damit könnt ihr ganz normal schreiben und zeichnen und das ohne nennenswerte Abnutzung der Materialien, weshalb die Chancen gut stehen dürften, dass ihr diesen Stift irgendwann gar weitervererben könnt.

Ein potenzielles Manko, das den ein oder anderen jedoch stören könnte: Die Farbe auf dem Papier ist im Vergleich zu einem klassischen Bleistift sehr hell und zwar für das Schreiben ausreichend, aber beim Malen könnte es mit der Abstufung feiner Details eng werden.

Kann ich auch mit klassischer Miene schreiben und zeichnen? Ja, das soll ebenfalls möglich sein. Denn die Spitze des Aeons kann auch mit einem Handgriff durch eine klassische Mine aus Graphit ausgetauscht werden. Für einen festen Halt des Aufsatzes sorgt der Magnet im Inneren des Stiftes.

Aufgrund der ungewöhnlichen Funktionsweise mit den beiden Metallen kann euer geschriebener Text nicht auf Haut oder Textilien abfärben, noch dazu ist er wasserdicht. Mit einem Radierer lässt sich das Resultat dennoch jederzeit entfernen.

Wer steckt dahinter? Das Unternehmen Stilform ist kein Unbekannter auf dem Markt für Schreibutensilien. In den vergangenen Jahren konnte man mit verschiedenen Produkten mehrere Auszeichnungen einheimsen, unter anderem den bekannten Red Dot Design Award . Beim Aeon setzt man auf ein schlichtes Design in verschiedenen Farbtönen.

Kosten und Release

Kommen wir abschließend noch zu den zwei Elefanten im Raum: Was kostet der Spaß und wie lange muss ich auf dieses Gadget warten? Zu beiden Fragen liefert die Kickstarter-Seite Antworten.

Wenn ihr euch einen Aeon bestellen möchtet, müsst ihr so oder so etwas tiefer in die Taschen greifen, als es bei einem herkömmlichen Stift beim Händler um die Ecke der Fall wäre. Los geht es mit dem günstigsten Paket für 49 Euro, der sogenannten Early Bird -Variante. Das Gehäuse des Stifts besteht in dem Fall aus Aluminium oder Magnesium. Die Farbe müsst ihr erst zu einem späteren Zeitpunkt angeben.

Wer es exklusiver mag, kann noch weitere Varianten erwerben, die hinsichtlich der verwendeten Materialien immer hochwertiger - aber damit auch teurer - werden. Für 79 Euro erhaltet ihr einen Stift aus Titan, für 119 Euro gibt es noch ein zusätzliche, diamant-ähnliche Beschichtung obendrauf.

Das voraussichtliche Lieferdatum wird mit Januar 2023 angegeben. Mit einer Verzögerung sei laut des Herstellers derzeit nicht zu rechnen.

Wie gefällt euch der Aeon-Stift? Findet ihr die Vorstellung, einen Stift zu besitzen, der euch ein ganzes Leben lang begleitet, reizvoll oder doch eher seltsam?