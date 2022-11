Stubbs the Zombie gratis bei GameStar Plus – Als Zombie auf Menschenjagd

Zombie-Spiele gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Eines, in dem ihr aber die Rolle eines Zombies übernehmt und selbst auf Menschenjagd geht, findet man jedoch eher selten und wenn doch, dann ist es in der Regel ein Multiplayer-Game. Passend zur »Spooky Season« bekommen unsere Plus-User den 3rd Person .... beisser ... »Stubbs The Zombie: Rebel without a Pulse« und das sogar inklusive Soundtrack und digitalem (F)Artbook!

Ihr übernehmt die Rolle des adrett gekleideten Zombies Stubbs, der Blumen an Passanten verteilt. Nein, macht ihr natürlich nicht. Euer Job ist es Gehirne zu fressen und die Weltherrschaft der Zombies einzuläuten. Zu euren Fähigkeiten gehören eine Nierengranate, ein ferngesteuerter abtrennbarer Arm, euer Kopf, der als Bowlingkugel herhalten muss oder lähmende Blähungen. Dass sich das Spiel nicht allzu ernst nimmt, muss ich wohl nicht weiter erläutern. Das unterstreicht auch der Retro-Charme, der an Gruselfilme der 50er und 60er Jahre erinnert.

Auch der Soundtrack, den ihr mit unserem Code herunterladen könnt, versprüht 60er-Jahre-Flair und hat einige Klassiker wie »Mr. Sandman«, »Lollipop« und »Earth Angel« mit an Bord. Wer will da nicht gut gelaunt, beherzt in den nächstbesten Fußgänger beißen?

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30. November abholen und diesen bis einschließlich 03. Dezember für Project Highrise bei Gamesplanet einlösen.

Maximilian Schütz Zombies gehen bei Maxi eigentlich immer. Wirklich gruselig findet er die tollpatschigen Spaziergänger dabei eher selten, aber als Kanonenfutter taugen sie ihm allemal. Auch mit »Stubbs The Zombie« hat er damals geliebäugelt doch dank der Indizierung damals, war ihm das Spiel dann doch nicht wichtig genug, um einen Importhändler zu bemühen. Jetzt kann er das Spiel endlich nachholen und muss dazu nicht mal auf den nächsten Sale warten.

Vollversion aktivieren, so geht`s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Stubbs The Zombie bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!

