Studie mit über 10.000 Eltern: Über die Hälfte bereut es ihren Kindern ein Handy gegeben zu haben

HMD Global stellt sogenannte »Dumbphones« mit dem Nokia-Branding her, die sich an Menschen richten, die bewusst ihren digitalen Alltag entschlacken möchten. (Bild: HMD Global)

Der Handyhersteller HMD hat in diesem Monat eine große Studie mit über 10.092 Eltern aus fünf verschiedenen Ländern – dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Indien, Deutschland und Australien – in Auftrag gegeben und von Perspectus Global durchführen lassen.

In dieser wurden die Teilnehmer zur Handynutzung ihrer Kinder befragt. Über die Hälfte der Befragten bereut es, ihren Kindern ein Smartphone gegeben zu haben. Es gab allerdings noch mehr interessante Feststellungen.

Darum ist das wichtig: Die Kinder von heute wachsen mit Smartphones und Social Media auf, weshalb der richtige Umgang mit den Geräten ein wichtiges Thema ist, das noch selten von Handyherstellern berücksichtigt wird. HMD Global möchte mit seinem »Better Phone Project« die bewusste Verwendung von Smartphones bei Kindern bestärken und hat deswegen diese Studie in Auftrag gegeben.

Die Zahlen im Überblick

Im Detail: Die Studie hat zutage gefördert, dass nicht wenige Eltern sich große Sorgen um die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder machen, aber auch die positiven Aspekte sehen.

55 Prozent der Eltern bereut es, ihrem Kind ein Smartphone gegeben zu haben. Das Gerät ist ein häufiges Streitthema in Familien.

70 Prozent geben an, dass sie wegen ihrer smartphonefreien Kindheit mehr Zeit mit der Familie verbracht haben.

75 Prozent fürchten um die Gefahren des Internets.

Mehr als die Hälfte der Befragten sind sich trotzdem über die positiven Auswirkungen von Smartphones einig. Sie können bei der Bildung helfen und vereinfachen den Kontakt zu Freunden.

Die Sommerferien bereiten noch mehr Sorgen: 73 Prozent der Eltern sind der Meinung, dass ihre Kinder während der Sommerferien mehr Zeit mit ihren Smartphones verbringen. Viele Eltern (63 Prozent) befürchten deswegen negative Folgen für den Schlaf oder die Reduzierung von körperlicher Aktivität.

Zahlen aus Deutschland:

54 Prozent gaben an, dass sie sich Sorgen um die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder machen. 49 Prozent bereuen es, ihren Kindern ein Smartphone gegeben zu haben.

64 Prozent denken, dass ihre Kinder zu viel Zeit am Handy verbringen.

35 Prozent glauben, dass Smartphone-Nutzung die Persönlichkeit der Kinder massiv beeinflusst.

51 Prozent äußern Bedenken, dass Social Media ihre Kinder zu sehr unter Druck setzt oder Mobbing verursacht.

54 Prozent wünschen sich ein Handyverbot in Schulen.

70 Prozent wollen hingegen eine bessere Aufklärung zur Handynutzung durch das Bildungssystem.

HMDs »Better Phone Project«

Die Studie wurde im Rahmen des »The Better Phone«-Projektes durchgeführt. (Bild: HMD Global)

Was HMD plant: Der Handyhersteller will in Zusammenarbeit mit Eltern neue Geräte entwickeln, die eine »glaubwürdige« Alternative zu Smartphones darstellen sollen. Das Ziel ist es, Eltern mehr Werkzeuge zu bieten, um die Bildschirmzeit und die Nutzung von sozialen Medien ihrer Kinder besser zu kontrollieren.

Das Unternehmen hat bereits Erfahrung mit Dumbphones, die sich an Nutzer richten, die bewusst ihre Bildschirmzeit und die Nutzung von sozialen Medien einschränken wollen.

Neue HMD-Smartphones, wie das HMD Skyline, haben einen »Digital Detox-Modus«, mit dem man bewusst bestimmte Apps und Dienste für vorher festgelegte Zeiträume deaktivieren kann.

Und jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr von dieser Studie und den Ergebnissen? Spiegeln sie eure Meinung wider? Was haltet ihr von der Smartphone-Nutzung eurer Kinder und wie geht ihr die Sache an? Wünscht ihr euch eine bessere Aufklärung durch Schulen oder sogar ein allgemeines Handyverbot? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen in die Kommentare!