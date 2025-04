Pünktlich zur Switch 2 bekommt ihr wohl wichtigstes Zubehör ein Upgrade: Das kann die erste microSD-Express-Karte der Welt mit 1TB Speicher

Ein Terabyte mehr Speicher auf der Switch 2? Das nimmt man doch mit, oder? (Bild: Nintendo | Lexar)

Ein heiß erwartetes Spiel erscheint, ihr wollt es installieren und stellt fest: Der Speicher ist voll. Mit der weltweit ersten microSD-Express-Karte mit 1 TByte Speicher könnte dieses Problem deutlich seltener auftreten.

Warum ist das wichtig? Nintendo hat kürzlich bekannt gegeben, dass ihr eine microSD-Express-Karte braucht, um den Speicher der Switch 2 zu erweitern. Das Modell von Lexar ist das erste dieser Art mit 1 TByte Speicher.

1 TByte und 900 Mb/s

Die Karte hört auf den Namen Play Pro microSDXC Express Card und ist schon jetzt im US-Handel erhältlich.

Sie verspricht circa viermal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten als herkömmliche microSD-Karten, was typisch für microSD-Express-Karten ist.

Das steckt drin:

Lesegeschwindigkeiten von bis zu 900 MB/s

Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 600 MB/s

Verfügbar in drei Speichergrößen: 256 GByte, 512 GByte und 1 TByte

Die Transferraten der Karte ermöglichen deutlich schnellere Downloads, Datenübertragungen und Ladezeiten bei Spielen im Vergleich zu herkömmlichen microSD-Karten.

Übrigens: Die microSD Express nutzt PCI Express 3.0 und NVMe 1.3 – dieselben Schnittstellen, die auch in leistungsstarken SSDs zum Einsatz kommen.

Eingeschränkte Kompatibilität – vorerst

Bislang unterstützen nur wenige Geräte den neuen microSD Express Standard, was die Verbreitung bisher eingeschränkt hat. Mit der kürzlich angekündigten Nintendo Switch 2 hoffen Branchenexperten auf eine breitere Unterstützung in zukünftigen mobilen Geräten (via Techradar).

Die Karte bleibt zwar abwärtskompatibel mit älteren Geräten, allerdings werden dann die Geschwindigkeiten auf den UHS-I Standard begrenzt – typischerweise etwa 100 MB/s Lesegeschwindigkeit.

27:48 Switch 2 ausprobiert: Preis, Spiele, Release-Datum & Ersteindruck!

Preis und Verfügbarkeit

Lexar bietet die neue microSD Express Karte in drei Preiskategorien an:

256 GByte für 49,99 US-Dollar

512 GByte für 99,99 US-Dollar

1 TByte für 199,99 US-Dollar

Alle Varianten kommen mit einer eingeschränkten lebenslangen Garantie sowie dem Lexar Recovery Tool, mit dem versehentlich gelöschte oder formatierte Dateien wiederhergestellt werden können.

In Deutschland könnt ihr die Karte noch nicht bestellen, doch sie ist bereits auf Amazon Deutschland gelistet. Wir gehen dementsprechend davon aus, dass sie auch hierzulande bald erhältlich sein wird, besonders weil Lexar diese Karte für Spieler der Switch 2 bewirbt.

Die Switch 2 erscheint am 05. Juni 2025.