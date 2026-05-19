Magic: The Gathering hat 2021 einen neuen Trend losgetreten, der sehr bald auch zu DnD rüberschwappen wird, sagt der Hasbro-Boss

Bei Magic: The Gathering sind Crossover mit Filmen, Serien, Comics und so weiter schon normal. D&D soll sich daran künftig stärker orientieren. Bild: Wizards of the Coast

Was beim Kartenspiel-Giganten Magic: The Gathering schon längst etablierter Standard ist, soll zukünftig auch das bekannteste Tabletop-Rollenspiel der Welt prägen. Laut dem CEO von Hasbro, zu dem MTG und D&D gehören, sollen sich Fans schon mal auf mehr Crossovers mit anderen Marken einstellen.

Welche genau das sein sollen, wollte er noch nicht enthüllen, aber wir können mal zu MTG rüberschauen, um eine ganz gute Idee zu bekommen.

Was könnten das für DnD-Crossover sein?

Bei MTG reicht die Bandbreite inzwischen von Avatar: The Last Airbender über das Marvel-Universum bis nach Mittelerde. Neue Decks kommen unter dem Label »Universes Beyond« regelmäßig heraus, und das Genre der Vorlage ist dabei kaum von Bedeutung, ausschlaggebend ist offenbar einfach die aktuelle Popkultur.

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Diese Ausrichtung, die wir ja auch längst von Spielen wie Fortnite kennen, gefällt nicht jedem Fan. Aber für Hasbro lohnt es sich finanziell wohl derart stark, dass zukünftig auch DnD stärker von solchen Crossovern geprägt werden soll.

Darüber sprach Chris Cocks, der CEO von Hasbro, mit Gamesradar. Konkret ging es um das kommende Videospiel Exodus, das stark an Mass Effect erinnert und von Wizards of the Coast herausgegeben wird – wiederum ein Subunternehmen von Hasbro. Kann man ein Aufeinandertreffen von Exodus und D&D erwarten, wie es ja auch schon mit Larians Baldur’s Gate 3 der Fall war? Okay, letzteres war ja schon im richtigen Universum angesiedelt, aber trotzdem.

Auf diese Frage ging Cocks nicht weiter ein, sagte aber:

Ich möchte dem D&D-Team keine Schlagzeilen wegnehmen, aber ich denke, ihr könnt definitiv mit weiteren Crossovers innerhalb von D&D rechnen. Ich meine, wir haben bei Magic: The Gathering so fantastische Erfahrungen gemacht. D&D ist ein fantastisches Spielsystem, das meiner Meinung nach sehr offen gestaltet ist. Da gibt es bereits ein ziemlich breites Spektrum, von Spelljammer bis Curse of Strahd. Man hat also gewissermaßen schon die DNA dafür im System verankert.

Gut möglich, dass DnD zukünftig auch mal in klassische Sci-Fi eintaucht, oder mehr Horror-Settings wie Curse of Strahd herauskommen. Oder vielleicht kommt ein Regelwerk für Superhelden heraus, die wir aus dem Kino kennen.

Wer Lust auf Science Fiction als TTRPG oder einfach ein anderes Setting als die offiziellen DnD-Welten hat, braucht natürlich nicht auf Crossovers zu warten. Es gibt tausende spannende Pen&Paper-Rollenspiele, hier ein bisschen Inspiration:

Wie gefallen euch die bisherigen Crossover von Dungeons & Dragons – zum Beispiel die mit Critical Role oder Stranger Things? Wünscht ihr euch noch mehr solcher speziellen Regelwerke für mehr Abwechslung, oder wäre euch persönlich lieber, wenn Wizards of the Coast beim Altbewährten bleibt und stattdessen das Grundspiel ausbaut?