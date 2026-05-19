Gmail: Nutzer umgeht strengen Handynummer-Zwang bei Google, doch bezahlt dafür mit mehr als nur Geld

Bei der Gmail-Anmeldung soll es weniger Speicherplatz für Nutzer geben, die sich ohne Handynummer anmelden.

Profilbild von Martin Brinkmann

Martin Brinkmann
19.05.2026 | 12:30 Uhr

Wer sich bei Gmail ohne Telefonnummer registrieren möchte, könnte mit deutlich weniger Speicherplatz dastehen. (Bildquelle: PixieMe, Adobe Stock) Wer sich bei Gmail ohne Telefonnummer registrieren möchte, könnte mit deutlich weniger Speicherplatz dastehen. (Bildquelle: PixieMe, Adobe Stock)

Es ist mittlerweile ein ungeschriebenes Gesetz des Internets: Wer auf vermeintlich kostenlose Dienste setzt, bezahlt am Ende doch fast immer – meistens mit seinen persönlichen Daten.

Wie stark Firmen wie Google, Microsoft und Co. diese unsichtbare Währung mittlerweile einfordern, zeigt ein aktueller Fall eines findigen Nutzers auf der Plattform Reddit.

Diesem war es gelungen, den Handy-Zwang bei der Erstellung eines Gmail-Kontos zu umgehen, doch die Quittung folgte auf dem Fuß.

Anstatt die standardmäßigen 15 GB Speicherplatz zu erhalten, räumte Google dem neuen Nutzer nur magere 5 GB ohne Preisgabe der Telefonnummer ein.

Video starten 1:11 Google stellt neue Gemini-Features für Gmail vor

Die Community fühlt mit und ist trotzdem entzückt

Während Googles Reduzierung des Speichers das Hauptthema des Beitrags sein sollte, war die Community auf Reddit wegen eines anderen Details verwundert.

Anstatt den geringeren Speicherplatz zu hinterfragen, überschlugen sich in den Kommentaren die Fragen nach dem »Wie«.

»Wie hast du es überhaupt geschafft, ein Konto ohne Nummer zu eröffnen?«, wunderte sich stellvertretend für viele Yeurruey auf Reddit.

Gleichzeitig sahen andere in der Aktion den Beweis dafür, dass Googles Begründung für die Abfrage der Handynummer – dem Schutz vor Hackern – nicht ganz der Wahrheit entsprechen würde.

»Wir sind jetzt also in der Phase der reinen Daten-Bestechung angekommen«, fasste ein anderer Nutzer den Vorgang zusammen.

Mit einem Trick zum Gmail-Konto ohne Handynummer

Das Geheimnis hinter dem vermeintlichen Hack ist dabei simpel, erfordert aber das richtige Gerät. Anstatt die Registrierung über einen Desktop-Browser am PC zu starten, wo Google die Registrierung ohne Handynummer nicht mehr zulässt, nutzte der Anwender den Umweg über ein Android-Smartphone.

Wer nämlich direkt über die Systemeinstellungen eines Android-Geräts oder über bestimmte Google-Apps eine neue E-Mail-Adresse einrichtet, stößt unweigerlich auf das Schlupfloch in Form des »Überspringen«-Buttons bei der Verifizierung über eine Telefonnummer.

Mehr zum Thema: Verschlüsselung gegen die Rechner von morgen: Wer seine Mails in sicheren Händen wissen will, könnte mit dieser Gmail-Alternative glücklich werden

Dass dieser sogenannte »Android-Hack« auch im Jahr 2026 noch immer eine der verlässlichsten Methoden ist, um Googles Datenhunger auszutricksen, bestätigen aktuelle Anleitungen auf Tech-Blogs wie Against Data.

Allerdings hat Google jetzt wohl einen anderen Weg gefunden, neuen Nutzern den anonymen Weg zur Erstellung des Gmail-Kontos madig zu machen. Wer ohne Handynummer loslegen möchte, muss wohl mit deutlich weniger Speicherplatz auskommen.

Am Ende bleibt damit eine bittere, aber ehrliche Erkenntnis: Im Google-Universum ist nichts wirklich umsonst – man bezahlt entweder mit seinen sensiblen Daten oder mit einem Verlust an Komfort.

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Google IO in fünf Minuten: Alle wichtigen Ankündigungen der Keynote im Überblick

vor 19 Minuten

Google I/O in fünf Minuten: Alle wichtigen Ankündigungen der Keynote im Überblick
AMD tuts angeblich schon wieder: Neue X3D-CPU der letzten Generation im Anmarsch

vor 2 Stunden

AMD tut's angeblich schon wieder: Neue X3D-CPU der letzten Generation im Anmarsch
Stranger Things: Hat Eleven überlebt oder ist sie tot? Die Serien-Chefs enthüllen die Wahrheit ... in 20 Jahren   2  

vor 3 Stunden

Stranger Things: Hat Eleven überlebt oder ist sie tot? Die Serien-Chefs enthüllen die Wahrheit ... in 20 Jahren
1.000 Hz – nativ: LGs neuer Full-HD-Monitor durchbricht eine Schallmauer   1

vor 3 Stunden

1.000 Hz – nativ: LGs neuer Full-HD-Monitor durchbricht eine Schallmauer
mehr anzeigen