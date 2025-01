Nintendo Switch 2: Eine Ankündigung könnte nur wenige Stunden entfernt sein – das sind die möglichen Uhrzeiten

Wann erscheint Ankündigung der Nintendo Switch 2? (Bildquelle: Nintendo)

Update: Die Ankündigung erfolgte um 14:00 Uhr am Januar. Hier könnt ihr den Trailer sehen. Wir sind gerade dabei, den Artikel zu überarbeiten:

Ursprüngliche Meldung: Mehrere Quellen berichten davon, dass die Nintendo Switch am 16. Januar angekündigt wird. Sollten die Leaks stimmen, dann können wir die Ankündigung auf bestimmte Uhrzeiten eingrenzen.

2:22 Nintendo Switch 2 ist da: Trailer enthüllt die neue Konsole im Detail und zeigt erstes Spiel

Switch 2 Ankündigung: Mögliche Uhrzeiten

Um 16 Uhr deutscher Zeit endet in Japan der 16. Januar. Sollte der Release wirklich noch heute stattfinden, dürfte das die Uhrzeit dafür sein.

Amerikanische Zeit: Weil die Leaks für die Ankündigung der Switch 2 von amerikanischen Quellen stammen, ist auch eine spätere Veröffentlichung möglich.

Zwischen 17 und 21 Uhr deutscher Zeit: Nintendo of America hat seinen Sitz in Redmond, Washington. Sollte die Switch 2 in den frühen Morgenstunden angekündigt werden, wäre dieser Zeitraum denkbar.

Nintendo of America hat seinen Sitz in Redmond, Washington. Sollte die Switch 2 in den frühen Morgenstunden angekündigt werden, wäre dieser Zeitraum denkbar. Am 17. Februar um 3 Uhr morgens: Findet die Ankündigung in den Abendstunden (ab 18 Uhr) in Redmond, Washington statt, sehen wir die Switch 2 bei uns erst mitten in der nächsten Nacht.

Leaker und Insider gehen von einem »Shadow-Drop« aus. Das heißt, Nintendo könnte den Trailer ohne Teaser und Ankündigung publizieren.

Es ist auch immer noch möglich, dass sich die vielen Leaker geirrt haben und die Nintendo Switch noch gar nicht angekündigt wird.

Mehr wissen wir in wenigen Stunden.

Welche Neuerungen werden erwartet?

Der Bildschirm der Konsole soll jetzt 8 Zoll in der Diagonale messen. Es ist wohl leider kein OLED-Bildschirm, sondern ein IPS-LCD.

Die Switch 2 soll im gedockten Modus 4K-fähig sein. Dafür kommt ein KI-Upscaler zum Einsatz. Die Leistung soll über dem Steam Deck liegen, aber knapp unter der Xbox Series S.

Die Joy-Cons werden magnetisch an die Konsole angebracht. Mithilfe eines kleinen Hebels auf der Rückseite löst ihr sie von der Nintendo Switch 2 ab. Ferner besitzt der rechte jetzt einen optischen Sensor, damit dieser wohl auch als Maus eingesetzt werden kann, und einen neuen C-Button.

Der Kickstand ist jetzt u-förmig.

Glaubt ihr, dass die Switch 2 heute oder morgen früh angekündigt wird? Oder irren sich die Leaker und Insider? Welche Erwartungen habt ihr an die neue Nintendo-Konsole? Werdet ihr sie euch vorbestellen und was wäre eure persönliche Preis-Schmerzgrenze für die neue Konsole? Schreibt es uns gerne wie immer unten in die Kommentare!