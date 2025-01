Switch 2: Ein Insider will die ersten Spiele kennen und PC-Fans sollten aufhorchen

Hier seht ihr einen der gefürchteten Nintendo-Ninjas im Kampf gegen Leaker.

Die Komadori pfeifen es von den Dächern: Nintendo steht unmittelbar vor der Enthüllung der Switch 2. Über die Hardware der neuen Konsole ist dank unzähliger Leaks bereits vieles bekannt, im Gegensatz zu den neuen Spielen - bis jetzt.

Denn der bekannte Insider Nate the Hate hat in einer neuen Ausgabe seines Podcasts einige Titel genannt, die seinen Informationen zufolge ziemlich sicher auf der Switch 2 landen werden. Vor allem Ubisoft und Microsoft scheinen viel vorzuhaben, wenn die Angaben stimmen.

Assassin's Creed, Halo und mehr

Kommen wir ohne Umschweife zu den Spielen, die laut Nate the Hate für die Switch 2 erscheinen sollen:

Wie glaubhaft ist dieser Leak?

Keine Leak-News ohne eine kleine Einordnung von uns, so auch diesmal: Nate the Hate ist ein renommierter Insider, der in der Vergangenheit schon mehrfach richtig lag, insbesondere bei Neuigkeiten rund um Sonys PlayStation.

Er hat aber auch öfters mal danebengegriffen - Letzteres meist dann, wenn es um Nintendo ging. Daher solltet ihr die obigen Spieleinfos mit einer Prise Salz genießen und euch nur vorsichtig freuen, solange es kein offizielles Wort seitens Nintendo gibt.

Unsere redaktionelle Einschätzung: Vor allem die starke Zusammenarbeit mit Ubisoft erscheint uns realistisch. Schließlich haben beide Unternehmen schon seit der Nintendo-Wii-Ära eng miteinander kooperiert. Die Franzosen waren mit die Einzigen, die sogar die gefloppte Wii U zu Beginn noch mit Spielen versorgt haben.

Auch Ports der Xbox-Spiele sind im Jahr 2025 alles andere als auszuschließen. Microsoft hat den Fokus seit geraumer Zeit spürbar auf die Software und weniger auf die Hardware gelegt. Je mehr Xbox-Titel gespielt werden, desto besser für die Strategie des Redmonder Konzerns.

Sollten die Komadori (das japanische Wort für die Samtkehlnachtigall übrigens) recht behalten, dürften wir schon in wenigen Tagen genauer Bescheid wissen, welche Spiele für die Switch 2 zu erwarten sind. Wie schaut es bei euch aus? Welche Titel erhofft ihr euch am allermeisten für die neue Nintendo-Konsole? Schreibt uns eure Wunschkandidaten gerne in die Kommentare!