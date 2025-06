Verkohlt, aber funktionstüchtig: Familienvater findet nach Hausbrand die Switch seiner Tochter wieder und hat einen Grund zur Freude

Ob seine Tochter noch auf dieser Nintendo Switch spielt? (Bild: Nintendo | Adobe Stock - irontrybex)

Gaming-Hardware ist normalerweise ziemlich empfindlich. Ein Sturz hier, etwas Wasser da – und schon ist Schluss mit lustig. Aber manchmal passieren Dinge, die man einfach nicht glauben kann. So wie bei einem Reddit-Nutzer, dessen Nintendo Switch einen kompletten Hausbrand überlebt hat.

Das Haus ist weg, doch die Switch bleibt

Die Geschichte beginnt tragisch: Die Familie des Reddit-Nutzers Smooth_Awreness_698 verlor bei einem Hausbrand vor rund einem Jahr fast all ihr Hab und Gut. Daraufhin musste sie in Hotels und Airbnbs übernachten, bis sie ein neues Zuhause fand.

Nachdem sie nun in ein neues Haus gezogen sind, schaut sich der Vater einige der verbrannten Habseligkeiten genauer an. Darunter ist auch die Switch seiner Tochter in der Animal-Crossing-Variante.

Jetzt kommt der spannende Teil: Ladekabel rein und... tatsächlich! Die Batterieanzeige geht an. Nach 15 Minuten ist genug Saft in der Switch für den ersten Startversuch. Und siehe da: Das Display funktioniert größtenteils, die Konsole bootet ohne Probleme und neue Joy-Cons lassen sich auch koppeln.

Was alles noch läuft, ist schon ziemlich verrückt:

Spiele-Karten werden gelesen

SD-Karte funktioniert

Internet geht

Die Hälfte der Lautsprecher funktioniert noch

Sogar das Dock erkennt die Switch

Nur der Kopfhörer-Anschluss ist nicht mehr zu gebrauchen, da er komplett zugeschmolzen ist.

Was mache ich mit Hardware, die Hitzeschaden erlitten hat?

Die Frage stellt sich nun auch der Familienvater. Allgemein gibt es einiges zu beachten, wenn ihr Hardware nutzt, die einem Feuer oder großer Hitze ausgesetzt waren:

Akku prüfen: Nach starker Hitze kann ein Akku trotz Funktion gefährlich sein. Achtet auf Aufblähungen, Hitze oder merkwürdige Geräusche. Lasst das Gerät beim Laden nie unbeaufsichtigt. Im schlimmsten Fall droht ein Kurzschluss oder sogar ein Akku-Brand. Im Zweifel den Akku von Profis prüfen oder tauschen.

Nach starker Hitze kann ein Akku trotz Funktion gefährlich sein. Achtet auf Aufblähungen, Hitze oder merkwürdige Geräusche. Lasst das Gerät beim Laden nie unbeaufsichtigt. Im schlimmsten Fall droht ein Kurzschluss oder sogar ein Akku-Brand. Im Zweifel den Akku von Profis prüfen oder tauschen. Anschlüsse und Gehäuse checken: Verformte Ports oder Schmelzspuren sind ein Warnsignal. Keine Gewalt anwenden, wenn etwas klemmt. Lieber auf kabellose Alternativen setzen oder eine Reinigung durch Fachleute in Erwägung ziehen.

Daten sichern: Solange die Switch noch läuft, solltet ihr schnell Spielstände sichern – idealerweise in der Cloud oder auf der SD-Karte. Ein plötzlicher Ausfall kann sonst alles zunichtemachen.

Solange die Switch noch läuft, solltet ihr schnell Spielstände sichern – idealerweise in der Cloud oder auf der SD-Karte. Ein plötzlicher Ausfall kann sonst alles zunichtemachen. Reparatur oder Bastelprojekt: Es kann sein, das das Gerät nach einer Weile nicht mehr zuverlässig funktioniert. In diesem Fall wird Nintendo sie wohl kaum reparieren, doch freie Werkstätten oder Online-Anleitungen können helfen.

Denkt immer daran: Eure Gesundheit steht an erster Stelle und eine Switch ist es nicht wert, einen Finger durch einen defekten Akku zu verlieren.

Kennt ihr ähnliche Fälle, in denen Hardware schwerwiegende Schäden überlebt hat? Schreibt es gerne in die Kommentare und verratet uns, ob ihr die Hardware auch heute noch benutzt!