Ab diesem Freitag gibt es ein neues bestes Lego-Videospiel der Welt, wenn man Metacritic glaubt

Der dunkle Ritter darf sich freuen: Lego Batman kommt in den Tests sehr gut an.

Indiana Jones, Starwars, Harry Potter: Schon diverse ikonische Figuren und Welten haben ihre eigenen Lego-Videospiele bekommen. Batman ist schon in mehreren Spielen und sogar Lego-Filmen aufgetreten. Jetzt kehrt die Fledermaus in Lego Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters zurück und flattert direkt in neue Wertungshöhen.

Der beste Batman aus Klötzchen?

Das neue Legospiel erscheint zwar erst am 22. Mai, hat aber schon Testwertungen bekommen – und die fallen stark aus. Das Vermächtnis des Dunklen Ritters kommt auf eine Durchschnittswertung von 84. Das klingt erst mal nicht spektakulär, aber Batman überflügelt damit jedes einzelne Lego-Videospiel, das bisher erschienen ist. Auf Platz 2 landet dahinter Lego Star Wars: The Skywalker Saga von 2022 mit einer Durchschnittswertung von 82 Punkten.

1:52 Das neue Lego Batman zeigt den Joker bei seinem wohl grausamsten Verbrechen überhaupt ... Sachbeschädigung

Autoplay

Noch interessanter werden die Wertungen für das neue Batman-Spiel, wenn man dessen technischen Zustand berücksichtigt. Da gibt es nämlich noch einiges zu bemängeln. Im Test mussten wir wegen Bugs und FPS-Einbrüchen um 5 Punkte abwerten.

Das ist natürlich erst mal eine schlechte Nachricht, heißt aber auf der anderen Seite: Batman hat noch unerfülltes Potenzial. Ohne Abwertung würde es in unserem Test sogar bei einer 88 landen.

Was sagen die Tests?

Aber was genau macht Lego Batman eigentlich richtig, und was falsch? Sehen wir uns an, was die Tests sagen:

Trotz einer etwas inkohärenten Geschichte und einigen technischen Mängeln gelingt es Lego Batman, den Geist von Batman durch sein ungemein charmantes, abwechslungsreiches und wahrhaft unterhaltsames Gameplay einzufangen. Sean Campbell, IGN Benelux (PC)

Die exzellenten Kampf- und Schleichsysteme, die unterhaltsame offene Welt und die unverkennbare Ehrfurcht vor dem größten Detektiv der Welt sorgen dafür, dass sich Das Vermächtnis des Dunklen Ritters der Plastik-Perfektion annähert. Leah J. Williams, ScreenHub (PS5)

Die Idee, die klassischen Filme der Figur zu nutzen – ohne dabei verpflichtet zu sein, deren jeweilige Handlungsverläufe oder gar die Reihenfolge ihrer Veröffentlichung exakt zu befolgen –, erschafft eine einzigartige und unglaublich reichhaltige Geschichte voller Referenzen auf ihr Universum, die perfekt zum Konzept des Spiels passt. Diego Borges de Sa, Voxel (PS5)

Viel Lob gibt es für die Open World – eine große Neuerung für die Lego-Batman-Reihe. Auch die Kämpfe kommen sehr gut an. Gemischter wird die Story bewertet, für Freude sorgen dagegen auch in unserem Test die vielen Referenzen und Rückbezüge zu Batman-Comics, -Filmen und -Spielen.

Wenn ihr Fans des Fledermaus-Helden seid, schadet es wegen der technischen Probleme auf dem PC wohl nicht, die Kaufentscheidung noch etwas herauszuzögern. In der Zwischenzeit haben wir noch mehr spannende Nachrichten für euch oben im Kasten!