»Mein Vater hat ihn gerade für 50 Euro gekauft« – PC-Community bemitleidet den Vorbesitzer und geht von einem Verbrechen aus

Allein diese Grafikkarte ist ein Vielfaches des gezahlten Preises wert. (Bildquelle: Reddit - 69enjoyerfrfr)

Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, dass PC-Hardware und insbesondere Speicher momentan unwahrscheinlich teuer sind – dank KI-Rechenzentren, die einen zu hohen Bedarf an Ressourcen haben.

Darüber sind sich viele PC-Spieler und Tech-Enthusiasten durchaus bewusst und genau dieser Fakt sorgt in einem Reddit-Beitrag gerade für eine Welle an Sympathie für einen unbekannten, ehemaligen Besitzer eines 50-Euro-PCs.

Das Schnäppchen des Jahres?

Der Verfasser des Beitrags gibt an, sein Vater hätte einen gesamten Gaming-PC für nur 50 Euro erworben. Darin waren einige Stücke Hardware enthalten, die allein schon ein Vielfaches mehr wert sind als die gezahlten 50 Euro (Währung im Beitrag nicht ganz eindeutig).

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Er verrät in dem Beitrag teilweise, welche Hardware in dem PC steckt, korrigiert diese aber abermals in den Kommentaren. Wir haben die richtigen Specs gesammelt und die aktuellen Preise von gängigen Preisvergleichsseiten hinzugefügt.

Die Specs, die wir genau kennen:

RTX 4060 oder 4060 Ti : 350 oder 600 Euro

: 350 oder 600 Euro i7 12700KF : 250 Euro

: 250 Euro 32 GB DDR4: 200 Euro

Gut zu wissen: Die RTX-40er-Reihe wird nicht mehr produziert und ist teilweise teurer als die Nachfolgemodelle der RTX-50er-Reihe.

Der Rest, der im PC sein muss, kennen wir nicht genau. Hier schätzen wir die Preise und bewegen uns durchschnittlich im unteren Mittelfeld der möglichen Preisklassen:

PSU : 50 bis 100 Euro

: 50 bis 100 Euro Gehäuse: 50 bis 100 Euro

50 bis 100 Euro Speicher (SSD oder HDD) : rund 100 Euro (Preise unterscheiden sich je nach Bauart stark)

: rund 100 Euro (Preise unterscheiden sich je nach Bauart stark) Lüfter: 50 Euro

Insgesamt ist der PC also rund 1.225 Euro wert. Somit hat sich der Vater circa 1175 Euro gespart. Das ist ein »Rabatt« von 95,9 Prozent.

36:36 PC-Schnellbau-Meister: Wie Nils euren Gaming-Rechner baute und dabei Leib und Leben riskierte

Woher kommt der PC? Community zweifelt an legalem Geschäft

In den Kommentaren unter dem Beitrag finden sich unzählige Kommentare, die den ehemaligen Besitzer bemitleiden.

So schreibt der User NaturalTouch7848:

»Wetten, dass irgendein Junge nach Hause kommt und feststellt, dass seine Eltern seinen Gaming-PC für mindestens das 5- bis 6-Fache weniger verkauft haben, als sie dafür hätten bekommen können?«

Oder Trollensky17:

»Irgendjemand ist gerade extrem traurig.«

Nicht jeder nimmt an, dass es sich hier um Elternteile oder ein Versehen handelt. Einige gehen von einem nichts ahnenden Dieb aus, der ein paar schnelle Taler verdienen wollte:

»Das ist wahrscheinlich ein gestohlener PC, und der Dieb wusste nicht, wie viel er wert war.«

Übrigens: Laut psychologischen Erkenntnissen suchen Erwachsene, die zu ihren Kinderspielen zurückkehren, nicht nach Vergnügen

Und tatsächlich: Der Preis ist so extrem niedrig, dass man hier ohne Probleme eine Person hinter dem Verkäufer erwarten darf, die sich nicht allzu sehr mit PC-Hardware auskennt. Vielleicht steckte aber auch nur eine gute Seele hinter dem Deal, die jemandem eine Freude bereiten wollte. Wer weiß?

Was haltet ihr von dem Deal? Geht es euch wie anderen Nutzern in den Kommentaren und seid ein wenig neidisch auf diesen 50-Euro-Deal? Schreibt es gerne in die Kommentare!