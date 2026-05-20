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Netflix hat seinen nächsten Riesenhit: Ein neuer Thriller gehört schon jetzt zu den meistgesehenen Serien aller Zeiten

Eine neue Netflix-Miniserie stürmt die Charts: In nur rund 4 Stunden erzählt His & Hers einen Thriller, der fast 100 Millionen Views gesammelt hat.

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Dennis Zirkler
20.05.2026 | 05:27 Uhr

Tessa Thompson und Jon Bernthal spielen in His + Hers ein zerstrittenes Ex-Paar, das in einem Mordfall plötzlich gegeneinander ermittelt. (Bild: Netflix) Tessa Thompson und Jon Bernthal spielen in His & Hers ein zerstrittenes Ex-Paar, das in einem Mordfall plötzlich gegeneinander ermittelt. (Bild: Netflix)

Netflix feiert aktuell einen gigantischen Serienerfolg: Die Thriller-Miniserie His & Hers mischt die internationalen Charts der Streaming-Plattform gewaltig auf und lässt dabei sogar echte Schwergewichte wie Stranger Things und Bridgerton hinter sich.

Wir fassen für euch zusammen, worum es geht, und klären, ob sich der Hype wirklich lohnt.

Ein kometenhafter Aufstieg in die Top 10

Das Jahr 2026 meint es offensichtlich extrem gut mit Netflix: Nachdem bereits der Film The Rip mit starken Abrufzahlen glänzte, zieht nun His & Hers massiv nach. Inzwischen steht His & Hers bei sagenhaften 98,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Mit dieser Wucht schiebt sich die Serie ganz entspannt an der zweiten Staffel von Bridgerton (93,8 Millionen) und der dritten Staffel von Stranger Things (94,8 Millionen) vorbei. In der absoluten Welt-Bestenliste der englischsprachigen Netflix-Serien – gewertet werden hier traditionell die ersten 91 Tage nach Release – erobert der Neuzugang den zehnten Platz.

Wenn wir den Blick speziell auf die in sich abgeschlossenen Miniserien werfen, fällt der Erfolg noch weitaus deutlicher aus. In dieser Kategorie sichert sich His & Hers souverän den dritten Platz. Nur Das Damengambit mit 112,8 Millionen und Adolescence mit 142,6 Millionen Aufrufen liegen noch davor.

Video starten 2:15 His & Hers: Punisher-Star Jon Bernthal jagt im neuen Netflix-Thriller einen Mörder, doch dann wird er selbst zum Verdächtigen

Worum geht es in His & Hers? Und lohnt sich das einschalten?

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman der britischen Autorin Alice Feeney, der von Showrunner William Oldroyd für Netflix adaptiert wurde.

Im Mittelpunkt des düsteren Thrillers stehen zwei Ex-Eheleute: Er (Jon Bernthal als Jack Harper) ist Ermittler bei der Polizei, sie (Tessa Thompson als Anna Andrews) arbeitet als Journalistin. Sie versuchen, einen brutalen Mordfall aufzuklären, doch beide halten jeweils den anderen für den Hauptverdächtigen.

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Trotz der irren Abrufzahlen solltet ihr vielleicht nicht mit den allergrößten Erwartungen an die Sache herangehen.

Kritiker und Zuschauer sind sich auf Plattformen wie Rotten Tomatoes erstaunlich einig: Bei 62 Prozent positiven Publikumsstimmen und 70 Prozent Zustimmung seitens der Fachpresse wird schnell klar, dass es sich hier nicht zwingend um ein bahnbrechendes TV-Ereignis handelt.

Unsere Entertainment-Redakteurin Franzi sieht das ähnlich: Ja, His & Hers sei wirklich ganz nett zum Bingen und habe tolle Darsteller. Mehr aber auch nicht.

Falls ihr aber einfach nur einen mitreißenden Thriller für das Wochenende sucht, seid ihr hier goldrichtig. Die Miniserie besteht aus knackigen sechs Episoden, und mit einer Gesamtlaufzeit von gerade einmal rund vier Stunden lässt sich die Serie hervorragend an einem einzigen Abend weggucken.

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