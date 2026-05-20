In Warhammer 40.000 sind 20 Milliarden Menschen einfach lautlos verschwunden - was steckt dahinter?

Die Drukhari brauchen in Warhammer 40k das Leid ihrer Opfer für das eigene Überleben.

In Warhammer 40.000 gibt es viele Arten zu sterben. Ihr könnt von Tyraniden gefressen, von Orks erschlagen, von Chaos Space Marines zerhackt oder von einem schlecht gelaunten Inquisitor zu Asche gebrannt werden.

Aber das Schicksal des Planeten Bade ist selbst für dieses Universum besonders finster.

Auf der imperialen Welt lebten rund 20 Milliarden Menschen, und genau das machte Bade für Urien Rakarth interessant. Der Meister-Haemonculus der Drukhari, früher auch als Dark Eldar bekannt und Anführer der Prophets of Flesh suchte sich das perfekte Ziel aus. Bade lag abgelegen, der Nachmund-Sektor war ohnehin im Krieg, und das Imperium hatte an zu vielen Fronten gleichzeitig zu tun.

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Erst kommen die Orks – und die Drukhari spielen Retter

Die Geschichte spielt während des Nachmund-Konflikts, einer der vielen Katastrophen, die das Imperium nach der Öffnung des Großen Risses überrollen.

Rakarth lässt Haemonculi vorausschicken – Fleischformer der Drukhari, die eine Mischung aus irren Wissenschaftlern, Folterkünstlern und Nekromanten sind. Sie errichten Kommunikationsstörer auf Bade. Bevor der eigentliche Plan überhaupt sichtbar wurde, ist der Planet bereits vom Rest des Imperiums abgeschnitten.

Seine Agenten locken danach eine Orkflotte nach Bade: Die Grünhäute greifen den menschlichen Planeten an, und über Wochen hinweg versinkt die Welt im Krieg. Die Bevölkerung sendet verzweifelte Bitten um Hilfe aus, doch niemand antwortet.

Dann passiert etwas, das aus Sicht der Bewohner wie ein Wunder wirken muss: Rettung erscheint. Aber es ist nicht das Imperium. Rakarth führt die Prophets of Flesh, verbündete Covens, Kabalen und Wych Cults gegen die Orks. Gemeinsam mit den imperialen Verteidigern treiben sie die Angreifer zurück.

Für die Menschen auf Bade muss das vollkommen surreal gewesen sein: Ausgerechnet jene gefürchteten Xenos, die in der Galaxis als Folterer, Sklavenjäger und Monster gelten, werden plötzlich zu ihren Rettern.

Die Menschen gingen freiwillig mit

Nach dem Sieg feiert der Gouverneur von Bade die Drukhari als Verbündete. Rakarth nutzt die Isolation der Welt gnadenlos aus und macht ein unwiderstehliches Angebot: Die Bevölkerung könne vom abgeschnittenen Planeten evakuiert und in Sicherheit gebracht werden. Der ahnungslose Gouverneur stimmt zu.

Über Monate hinweg werden Milliarden Menschen abtransportiert – direkt nach Commorragh, in die »Dunkle Stadt« der Drukhari.

Erst dort fällt die Maske: Die vermeintliche Rettung ist eine gigantische Deportation. Die Menschen von Bade werden versklavt, in Arenen gehetzt, an Kabalen, Wych-Kulte und Haemonculus-Zirkel verteilt oder als Material für grausame Experimente missbraucht.

Für die Drukhari sind solche Grausamkeiten überlebenswichtig: Sie nähren sich am Leid anderer, um ihren eigenen Verfall aufzuhalten. Zurück bleibt nur ein nahezu entvölkerter Planet. Und als wäre das nicht schon finster genug, wird Bade – oder das, was davon noch übrig war – später von einer weiteren Orkwelle überrannt.