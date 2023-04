28:31 Auf diese fünf MMOs freut ihr euch am meisten

Während wir auf der CAGGTUS in Leipzig dem lieblichen Säuseln der Kreissäge vom Casemodding-Stand gelauscht haben, habt ihr euch den wirklich wichtigen Fragen gewidmet - nämlich in unserer Umfrage, auf welche Online-Rollenspiele ihr euch aktuell am meisten freut.

Befragt haben wir die Communitys von GameStar und MeinMMO, über 1.600 Menschen haben insgesamt teilgenommen.

Eure fünf Favoriten bespricht Julius im Live-Talk mit Mark aus der MeinMMO-Redaktion sowie mit Mary, die nicht nur unsere Community managt, sondern auch monströs viel World of Warcraft und Final Fantasy 14 gespielt hat.

Die erste Überraschung gibt es schon auf Platz 5, da ist nämlich ArcheAge 2 gelandet - der Nachfolger eines Sandbox-MMOs von 2013, das auf Steam bei nur 52 Prozent positiven Bewertungen herumkrebst. Doch genau darin liegt die Hoffnung für ArcheAge 2: Die Sandbox-Freiheit war schon immer faszinierend, der Nachfolger muss sie nun einfach besser umsetzen!

Auf dem vierten Platz folgt Corepunk, das aus der isometrischen Perspektive gespielt wird. Und die ist - abgesehen von Lost Ark - noch nicht allzu verbreitet im Online-Rollenspiel-Bereich. Ursprünglich hätte Corepunk schon 2020 in die Beta starten sollen, doch diese verschob sich dann immer weiter. Auch, weil das Entwicklerteam in der Ukraine sitzt.

Platz drei gebührt Genshin Impact... halt, nein, nur einem Spiel, das so ähnlich aussieht! Nämlich Blue Protocol, das bei Bandai Namco von einem Team entwickelt wird, das zuvor unter anderem an der Tales-Serie, Tekken and Ace Combat gearbeitet hat. Das klingt erst mal seltsam, ist aber vielversprechend - auch auf dem westlichen Markt, wo Blue Protocol von Amazon veröffentlicht wird.

Weiter geht es auf Platz 2 mit Throne and Liberty - einem Spiel, das NCSoft bereits 2011 angekündigt hat, damals noch unter dem Namen Lineage Eternal. 2017 war das Spiel dann fast fertig, wurde aber vor der Veröffentlichung wieder zurückgezogen, auf die Unreal Engine 4 umgestellt und komplett überarbeitet. Mal sehen, wie es wird, wenn es nun als Throne and Liberty (auch Project TL) zurückkehrt.

Auf dem Spitzenplatz begrüßt uns (erwartungsgemäß) Ashes of Creation, das Sandbox-Großprojekt des Millionärs Steven Sharif (mehr über ihn und Vorwürfe gegen ihn auf MeinMMO). Mit Ashes of Creation verwirklicht Sharif sozusagen seinen persönlichem MMO-Traum von einer Welt, die von den Spielerinnen und Spielern geformt werden kann. Bei bisherigen Tests konnte uns aber nicht alles am Spiel überzeugen.

Das MMO-Ranking seht ihr oben als Video - oder ihr hört im Podcast zu:

Link zum Podcast-Inhalt

