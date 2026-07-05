Technik trifft Babys: Eines der herzerwärmendsten Videos, das ich kenne, müsst ihr unbedingt auch sehen

Das Video thematisiert, was mit Babys passiert, die zum ersten Mal in ihrem Leben mit Hilfe eines Hörgeräts hören können. (Bild: YouTube – Dr_health_3D; Szene erweitert mit Google Gemini)

Ich bin kürzlich bei YouTube über ein Video gestolpert, das mich seitdem nicht mehr loslässt.

Es zeigt Babys, die zum ersten Mal in ihrem Leben einen Sinn nutzen können, der vorher beeinträchtigt war, also etwa hören dank eines Hörgeräts.

Das Video hat eine Länge von 1:13 und zeigt insgesamt fünf verschiedene Babys, eines süßer und herzerwärmender als das andere. Aber seht selbst:

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Das Video ist extrem erfolgreich: Es hat über sieben Millionen Aufrufe, über 250.000 Likes und über 7.000 Kommentare.

Der Kanal dahinter mit dem Namen Dr_health_3D ist indes sehr jung. Der Beitritt erfolgte am 02.01.2026, bislang wurden dort 83 Videos hochgeladen, wobei es sich ausschließlich um Short-Videos handelt. Die Zahl der Abonnenten liegt bei 40.800.

Nun habe ich aber genug um den heißen Brei herumgeredet. Habt ihr erkannt, dass es sich bei dem Video um einen rein per KI erstellten Inhalt handelt? Bitte antwortet ehrlich in der folgenden Umfrage:

Ich muss mich bei euch entschuldigen

Bevor ich näher auf das Video und meine Gedanken dazu eingehe, muss ich mich bei euch entschuldigen.

Es war mir wichtig, dass ihr das Video möglichst unvoreingenommen schauen könnt. Hätte ich direkt kenntlich gemacht, dass es hier aller Wahrscheinlichkeit nach um ein KI-Video geht, hättet ihr es euch mit anderen Augen angesehen.

Ich bin mir zwar sicher, dass manch einer von euch den Braten bereits gerochen hat. Um bei der Umfrage möglichst unverfälschte Antworten zu bekommen, habe ich mich aber für diesen Weg entschieden – auch wenn ich verstehen kann, falls das einige von euch verärgern sollte. Ich bitte dafür um Entschuldigung.

Gleichzeitig bin ich sehr gespannt, was bei der Umfrage herauskommt. Und ich verrate euch, wie ich antworten musste: Ich selbst habe den KI-Einsatz erst beim letzten Baby und seinen für mich sehr unwahrscheinlichen Tränen bemerkt. Und das stößt mir sauer auf.

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Warum ich mir so sicher bin, dass es sich um ein KI-Video handelt: Sowohl die Reaktionen der Babys als auch das Aussehen der Erwachsenen ähneln sich teils stark, die Videos haben den KI-typischen, glatt gebügelten Look, die großen Augen und das Staunen sind sogar für Babys etwas too much und im Hintergrund gibt es immer wieder fragwürdige Details, etwa das doppelte Bild für Sehtests beim Letzten Baby oder das merkwürdig geformte blaue Spielzeug beim zweiten Baby. Völlig klar macht es letztlich ein Blick auf den Kanal insgesamt und seine anderen Videos: Hier treten ständig Babys auf, die für ihr Alter schon viel zu gut sprechen können, und wenn ein frisch erstellter Account nur Short-Videos in dieser Art enthält, spricht das stark dafür, dass es sich um KI-Content handelt.

Mein großes Problem mit Videos dieser Art

Ich bin nicht grundsätzlich gegen KI-Videos, die allein der Unterhaltung und dem Auslösen von Emotionen dienen. Eines sollte meiner Meinung nach aber immer gewährleistet sein:

Es muss eine sofortige und eindeutige Kennzeichnung geben, dass es sich um einen KI-Inhalt handelt. Und die gibt es hier nirgends. Weder im Video selbst noch in seiner Beschreibung oder bei den Informationen zum Kanal (oder nur so schlecht zu finden, dass ich es übersehen habe).

Meine Enttäuschung war jedenfalls sehr groß, als ich beim letzten Baby realisiert habe, dass das alles nicht echt ist.

Ja, ich war auch von mir selbst enttäuscht, solange darauf hereingefallen zu sein. Doch schwerer wog die Enttäuschung, sehr zentrale und tiefgehende menschliche Emotionen zu spüren, die durch etwas ausgelöst wurden, das nicht real ist.

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Autoplay

Ein Problem, das nicht jeder hat

Ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt: Es ist nicht so wichtig, wodurch die Emotion ausgelöst wurde. Entscheidend ist, dass man sie fühlt.

Dennoch hätte ich mir gewünscht, von Anfang an zu wissen, woran ich bei diesem Video bin, um mir das Gefühl der Enttäuschung zu ersparen. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich es euch nicht direkt gesagt habe, auch wenn ich dafür den oben geschilderten Grund hatte.

Was die Sache für mich ebenfalls schwerer macht: Ich bin mir nicht sicher, ob Babys wirklich so reagieren würden. Erstaunt? Ganz bestimmt. Aber auch so fröhlich? Da bin ich skeptischer. Schließlich könnte es durchaus beängstigend für ein Baby sein, auf einmal einen Sinn wahrzunehmen, den es noch nicht kennt.

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Die KI erkennt sich nicht selbst

Ergänzen will ich noch, dass kein KI-Tool, das ich um eine Analyse der Szenen gebeten habe, erkannt hat, dass es sich um KI-Inhalte handelt. Stattdessen waren sich sowohl Gemini als auch ChatGPT und Claude ziemlich sicher, dass es echte Szenen sind, die höchstens nachbearbeitet wurden.

Claude hat sogar versucht, das mit einem echten Fall zu belegen, den es in den Szenen erkannt haben will, obwohl es dabei um ein viel älteres Kind geht, das völlig anders aussieht.

Auf den Fehler angesprochen gab die KI zu, keinen passenden Bildvergleich anstellen zu können und den Bezug lediglich aufgrund der Worte Hi Buddy hergestellt zu haben, obwohl diese Ansprache millionenfach in Videos vorkommt.

Die entscheidende Technik, die hier auf Babys trifft, sind also meiner Einschätzung nach KI-Tools und keine Hörgeräte.

Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie über Videos dieser Art denkt und welche Gedanken euch beim Schauen des Videos und danach durch den Kopf gegangen sind!