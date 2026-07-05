»Es ist ein älterer Code, Sir, aber er stimmt« - Steam-User entdeckt nach 27 Jahren einen kleinen Schatz

27 Jahre später und Gordon Freeman lässt sich immer noch problemlos aktivieren.

Ich wache heute noch manchmal schreiend auf, wenn ich an das erste Spellforce denke. Und meine Albträume haben mit dem Spiel selbst gar nichts zu tun – nein, um Spellforce überhaupt zu starten, musstest du einen CD-Key eingeben, den ich einfach nicht vernünftig lesen konnte. Ist ein O jetzt eine 0 oder ein großes O? Ist das ein R oder ein T? Es war einer dieser Keys, die schlecht in die CD-Hülle gedruckt und einfach nicht zu entziffern waren.

Hach, der gute, alte CD-Key. Manchmal Fluch, manchmal Segen – und ein Steam-Nutzer hat gerade auf Reddit eine deutlich positivere Erfahrung gemacht als ich damals.

Ihm oder ihr wurde eine uralte CD-Version von Half-Life 1 geschenkt; etwa 27 Jahre hat das Jewel Case auf dem Buckel. Und siehe da: Der uralte CD-Key lässt sich immer noch in eine funktionierende Steam-Version des Shooter-Klassikers umwandeln, auch nach all der Zeit:

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Die Leute kommentieren das natürlich mit dem treffenden Star-Wars-Zitat: »Es ist ein älterer Code, Sir, aber er stimmt!«

4:17 PC-Spiele günstig über Keyseller oder Reseller kaufen? - Video: Was ist legal, wo droht Steam-Sperrung?

Autoplay

Verfallen Steam-Keys eigentlich?

Weil mich das Thema interessiert, habe ich mal ein bisschen geschnüffelt, ob Steam-Keys überhaupt ein Verfallsdatum haben. Kollege Tristan hat hierzu vor wenigen Monaten einen ausführlichen Artikel geschrieben. Die wichtigsten Erkenntnisse dabei waren:

Theoretisch halten Steam Keys ewig . Sie haben kein inhärentes Verfallsdatum, solange sie niemand einlöst.

. Sie haben kein inhärentes Verfallsdatum, solange sie niemand einlöst. Es gibt aber freilich lizenzrechtliche Ausnahmen , die wir über die Jahre schon an einigen prominenten Beispielen erlebt haben. Erinnert euch an die legendäre Abschaltung von The Crew, die maßgeblich die »Stop Killing Games«-Initiative losgetreten hat.

, die wir über die Jahre schon an einigen prominenten Beispielen erlebt haben. Erinnert euch an die legendäre Abschaltung von The Crew, die maßgeblich die »Stop Killing Games«-Initiative losgetreten hat. Zeitlich begrenzte Alpha- und Beta-Events haben logischerweise ein Ablaufdatum.

haben logischerweise ein Ablaufdatum. Wenn Keys im Rahmen illegaler Machenschaften verteilt wurden, können Publisher sie killen.

verteilt wurden, können Publisher sie killen. In manchen Fällen kommunizieren die Verkäufer (also Publisher) auch spezielle Ablauffristen , nach deren Ende sie theoretisch einen Steam-Key ungültig erklären können.

, nach deren Ende sie theoretisch einen Steam-Key ungültig erklären können. Und dann gibt's noch den Fall, der vor allem Spieletester wie uns häufiger betrifft: Keys können rein technisch manuell von den Herstellern widerrufen werden, wenn beispielsweise ein Test-Zeitraum endet. Mach's gut, 007-Key, es war so schön mit dir!

Das sind alles aber sehr, sehr seltene Ausnahmefälle. In der Regel könnt ihr eure Keys ewig als Zettel in der Hosentasche tragen, ohne dass er seine Gültigkeit verliert. Das ändert natürlich nichts daran, dass digitale Steam-Lizenzen ein anderes Nutzungsrecht mitbringen als beispielsweise gekaufte Discs, die ihr noch in 1.000 Jahren in ein Laufwerk schieben und installieren könnt.

Hier entbrennt ja gerade auf den Konsolen eine gigantische Debatte um die Abschaffung der PlayStation-Discs; eine Debatte, die wir auf dem PC schon vor zehn Jahren zu Grabe getragen haben, denn die meisten PCs haben überhaupt kein Laufwerk mehr. Mehr dazu oben in der Linkbox.

Apropos: Habt ihr noch ein Laufwerk? Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin neugierig.