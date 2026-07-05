Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

»Es ist ein älterer Code, Sir, aber er stimmt« - Steam-User entdeckt nach 27 Jahren einen kleinen Schatz

In der großen Debatte rund um physische Disc-Versionen und digitale Codes, steht zumindest eines fest: Steam Keys sind sehr, sehr robust.

Profilbild von Dimitry Halley

Dimitry Halley
05.07.2026 | 11:24 Uhr

27 Jahre später und Gordon Freeman lässt sich immer noch problemlos aktivieren. 27 Jahre später und Gordon Freeman lässt sich immer noch problemlos aktivieren.

Ich wache heute noch manchmal schreiend auf, wenn ich an das erste Spellforce denke. Und meine Albträume haben mit dem Spiel selbst gar nichts zu tun – nein, um Spellforce überhaupt zu starten, musstest du einen CD-Key eingeben, den ich einfach nicht vernünftig lesen konnte. Ist ein O jetzt eine 0 oder ein großes O? Ist das ein R oder ein T? Es war einer dieser Keys, die schlecht in die CD-Hülle gedruckt und einfach nicht zu entziffern waren.

Hach, der gute, alte CD-Key. Manchmal Fluch, manchmal Segen – und ein Steam-Nutzer hat gerade auf Reddit eine deutlich positivere Erfahrung gemacht als ich damals.

Ihm oder ihr wurde eine uralte CD-Version von Half-Life 1 geschenkt; etwa 27 Jahre hat das Jewel Case auf dem Buckel. Und siehe da: Der uralte CD-Key lässt sich immer noch in eine funktionierende Steam-Version des Shooter-Klassikers umwandeln, auch nach all der Zeit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Leute kommentieren das natürlich mit dem treffenden Star-Wars-Zitat: »Es ist ein älterer Code, Sir, aber er stimmt!«

Video starten 4:17 PC-Spiele günstig über Keyseller oder Reseller kaufen? - Video: Was ist legal, wo droht Steam-Sperrung?

Verfallen Steam-Keys eigentlich?

Weil mich das Thema interessiert, habe ich mal ein bisschen geschnüffelt, ob Steam-Keys überhaupt ein Verfallsdatum haben. Kollege Tristan hat hierzu vor wenigen Monaten einen ausführlichen Artikel geschrieben. Die wichtigsten Erkenntnisse dabei waren:

  • Theoretisch halten Steam Keys ewig. Sie haben kein inhärentes Verfallsdatum, solange sie niemand einlöst.
  • Es gibt aber freilich lizenzrechtliche Ausnahmen, die wir über die Jahre schon an einigen prominenten Beispielen erlebt haben. Erinnert euch an die legendäre Abschaltung von The Crew, die maßgeblich die »Stop Killing Games«-Initiative losgetreten hat.
  • Zeitlich begrenzte Alpha- und Beta-Events haben logischerweise ein Ablaufdatum.
  • Wenn Keys im Rahmen illegaler Machenschaften verteilt wurden, können Publisher sie killen.
  • In manchen Fällen kommunizieren die Verkäufer (also Publisher) auch spezielle Ablauffristen, nach deren Ende sie theoretisch einen Steam-Key ungültig erklären können.
  • Und dann gibt's noch den Fall, der vor allem Spieletester wie uns häufiger betrifft: Keys können rein technisch manuell von den Herstellern widerrufen werden, wenn beispielsweise ein Test-Zeitraum endet. Mach's gut, 007-Key, es war so schön mit dir!
Heute GTA 6, morgen ganz Sony, aber die Aufregung um fehlende Discs kommt für PC-Spieler zehn Jahre zu spät
von Peter Bathge
Heute GTA 6, morgen ganz Sony, aber die Aufregung um fehlende Discs kommt für PC-Spieler zehn Jahre zu spät
»Noch nie so einen Quatsch gehört« - Lobby-Verband erklärt in der Debatte um Stop Killing Games private Minecraft-Server plötzlich für illegal und die Community schäumt
von Elena Schulz
»Noch nie so einen Quatsch gehört« - Lobby-Verband erklärt in der Debatte um Stop Killing Games private Minecraft-Server plötzlich für illegal und die Community schäumt

Das sind alles aber sehr, sehr seltene Ausnahmefälle. In der Regel könnt ihr eure Keys ewig als Zettel in der Hosentasche tragen, ohne dass er seine Gültigkeit verliert. Das ändert natürlich nichts daran, dass digitale Steam-Lizenzen ein anderes Nutzungsrecht mitbringen als beispielsweise gekaufte Discs, die ihr noch in 1.000 Jahren in ein Laufwerk schieben und installieren könnt.

Hier entbrennt ja gerade auf den Konsolen eine gigantische Debatte um die Abschaffung der PlayStation-Discs; eine Debatte, die wir auf dem PC schon vor zehn Jahren zu Grabe getragen haben, denn die meisten PCs haben überhaupt kein Laufwerk mehr. Mehr dazu oben in der Linkbox.

Apropos: Habt ihr noch ein Laufwerk? Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin neugierig.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Valve Steam

Valve Steam

Kategorie: Tools

Preisvergleich
Alles zum Produkt
Preisvergleich
Alles zum Produkt
Zum Thema

vor 15 Minuten

»Es ist ein älterer Code, Sir, aber er stimmt« - Steam-User entdeckt nach 27 Jahren einen kleinen Schatz

vor 21 Stunden

»Erkläre dich!« - Steam-User hat eigentlich eine Frage zu Assassin's Creed, aber alle reden nur über seine runtergeladenen Spiele [Best of GameStar]

vor einem Tag

Steam Summer Sale: 6 Spiele für unter 1 Euro, die eure Zeit wirklich wert sind

vor 3 Tagen

Eine RPG-Reihe hat meinen gesamten Spielegeschmack einst komplett neu definiert und so günstig wie jetzt konntet ihr sie noch nie nachholen

vor 4 Tagen

Kingfish ist Rollenspiel und Strategie zugleich und jeder übernimmt im Koop einen Part
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
»Es ist ein älterer Code, Sir, aber er stimmt« - Steam-User entdeckt nach 27 Jahren einen kleinen Schatz

vor 19 Minuten

»Es ist ein älterer Code, Sir, aber er stimmt« - Steam-User entdeckt nach 27 Jahren einen kleinen Schatz
Ohne Star Trek kein Klapptelefon: Wie Raumschiff Enterprise vor 30 Jahren ein Handy inspirierte   1

vor einer Stunde

Ohne Star Trek kein Klapptelefon: Wie Raumschiff Enterprise vor 30 Jahren ein Handy inspirierte
»Nicht gerade die dankbarste Rolle« – Ein Star aus Der Herr der Ringe kann seiner Figur über 20 Jahre später nicht mehr viel abgewinnen   1  

vor 3 Stunden

»Nicht gerade die dankbarste Rolle« – Ein Star aus Der Herr der Ringe kann seiner Figur über 20 Jahre später nicht mehr viel abgewinnen
Archäologen haben in Frankreich drei antike Gefäße ausgegraben, die mit Zehntausenden Münzen gefüllt und 1.700 Jahre alt sind   15     8

vor 8 Stunden

Archäologen haben in Frankreich drei antike Gefäße ausgegraben, die mit Zehntausenden Münzen gefüllt und 1.700 Jahre alt sind
mehr anzeigen