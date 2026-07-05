Eine der coolsten Neuerungen von Assassin's Creed: Black Flag Resynced kann ich euch schon vor Release verraten

Die Piraten in Black Flag schreiben Freiheit groß. Umso besser, dass ich auch als Spieler in Resynced mehr Freiheit denn je bekomme.

Manchmal liegt der wahre Gewinn darin, etwas wegzulassen. Zum Beispiel das letzte Bier auf der Wiesn oder den elften Steam-Sale-Kauf, der eh nur auf eurem Pile of Shame landet, oder diesen einen Dad Joke, mit dem du deiner Nichte oder deinem Neffen zeigen willst, dass wir Millenials auch noch cool sind. Für wen kauft ein Egoist übrigens Obst? Na, Pfirsich.

Aber ich habe auch etwas weggelassen – und diesen Fehler mache ich jetzt wieder gut! Ich konnte Assassin's Creed: Black Flag Resynced ja bereits vor einigen Monaten in Paris mehrere Stunden anspielen und habe sowohl im Artikel, wie auch im Video eine der in meinen Augen coolsten Neuerungen gar nicht erwähnt.

Und weil Resynced schon in wenigen Tagen erscheint, hole ich das jetzt nach. Denn diese Neuerung ist streng genommen auch ein Weglassen.

Dimitry Halley Eigentlich wollte Dimi nach dem Medien- und Kultur-Bachelor bloß per Praktikum ein bisschen Berufsluft schnuppern, aber zehn Jahre später leitet er das Tagesgeschäft der GameStar.de. Wie's eben manchmal im Leben so ist. Als Spieler saugt er Genres auf wie ein Staubsauger die Fusselmäuse: Von Shootern über Open World bis zum obskursten Rollenspiel, von SNES-Retro bis High-End-Grafikblender. Privat spielt er auch. Zu viel.

Okay, jetzt sag endlich, was du meinst

Erinnert ihr euch, dass Assassin's Creed früher optionale Missionsziele hatte? Die Dinger wurden mit Brotherhood 2010 eingeführt und hielten sich etwa fünf Jahre bis zu Assassin's Creed Syndicate. »Optionale Missionsziele« heißt: Ihr startet eine Mission, müsst beispielsweise eine Burg infiltrieren, und habt als optionales Ziel, dabei fünf Wachen von der Kante aus umzubringen. Um 100 Prozent Synchronität hinzukriegen, musstet ihr die Missionen also auf eine ganz bestimmte Art lösen.

6:52 Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

Autoplay

Und das hat mich immer massiv gestört. In einem Open-World-Spiel mit zig Lösungswegen will ich nicht gesagt bekommen, wie ich vorzugehen habe. Und ich bringe in der Regel auch nicht die Zeit mit, jedes Assassin's Creed zweimal durchzuspielen – einmal auf meine Art und dann auf die Weise, die mir das Spiel aufzwingt.

Deshalb bin ich heilfroh, dass Black Flag Resynced auf optionale Missionsziele pfeift. Ganz im Gegenteil: Resynced gibt mir sogar noch mehr Freiheiten als je zuvor. Das neue Schleichsystem lässt mich viel flexibler leise sein, ich bekomme den Seilpfeil früher, Beschattungsmissionen sind außerdem nicht automatisch vorbei, wenn ich erwischt werde. Dann schlage ich die Zielperson halt KO und klaue mir die Infos anderweitig.

Einzig bei den optionalen Assassinen-Aufträgen gibt's – ähnlich wie in Mirage – nach wie vor Bonus-Belohnungen, wenn ich Sonderbedingungen erfülle, beispielsweise die Zielperson aus der Luft erwischen. Hier stört es mich allerdings weit weniger, weil ich bloß ein bisschen weniger Geld bekomme und mein 100-Prozent-Fortschritt nicht davon torpediert wird.

Ich weiß, diese optionalen Missionsziele sind letztlich Geschmackssache. Kollege Jonas vermisst sie sogar, weil sie den Missionen einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad verpassen in einer Serie, die ohnehin schon sehr leicht ist. Aber für mich entfaltet sich die wahre Magie von Assassin's Creed eben im Improvisieren. Ich versuche zu schleichen und wenn ich erwischt werde, hämmere ich nicht auf Neustart, weil jetzt irgendeine optionale Bedingung vergeigt ist, sondern kämpfe mich irgendwie aus der Misere wieder raus. Black Flag Resynced gibt mir genau das!

Auf der anderen Seite war das Thema Schwierigkeitsgrad nach der Demo-Version in Paris auch mein größtes Sorgenkind: Resynced wirkte schon sehr, sehr anspruchslos. Ich bin mal gespannt, ob die Devs bis zur finalen Version hier noch Änderungen vornehmen, aber das erfahren wir spätestens in ein paar Tagen.