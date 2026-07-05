Jeder kennt Heinrich aus Kingdom Come, aber wir haben ihn in einem der schlechtesten Horrorfilme aller Zeiten erspäht

Wenn ihr denkt, dass Kingdom Come brutal ist, schaut euch mal Wrong Turn 3 an. Bildquelle: Constantin (rechts).

Kingdom Come: Deliverance und insbesondere Kingdom Come: Deliverance 2 sind nicht weniger als zwei Rollenspielmeilensteine, und das liegt auch an den glaubwürdigen Leistungen der Schauspieler. Das prominenteste Gesicht ist der Protagonist Heinrich, der von dem englischen Schauspieler Tom McKay verkörpert wird.

Der war zuvor auch schon in diversen Filmen zu sehen, darunter in dem Horror-Trash-Fest Wrong Turn 3: Left for Dead.

Jeder fängt mal klein an

Ihr seht McKay bereits in der ersten Szene des YouTube-Videos. Dort wird er als letzter von fünf Häftlingen in einen Bus geleitet:

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Was ist Wrong Turn 3 für ein Film? Eine Gruppe von Straftätern soll in ein neues Gefängnis transportiert werden. Um das möglichst vor der Öffentlichkeit zu verbergen, geht's für sie durch einen abgelegenen Wald. Doch dort lebt eine Gruppe blutrünstiger Kannibalen, die durch Generationen von Inzest mutiert sind und beinahe ihre gesamte Menschlichkeit verloren haben.

Sie bringen den Gefängnisbus zum Stehen und überfallen die Gruppe aus fünf Insassen und drei Justizvollzugsbeamten. Ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt, bei dem die Mutanten einen Überlebenden nach dem anderen umbringen, während die Häftlinge gleichzeitig revoltieren und mit eigenen Streitereien beschäftigt sind.

McKay übernimmt die Rolle des Häftlings Brandon, der in einer Bar einen Menschen tötete und jetzt wegen Mordes einsitzt. Er selbst behauptet, dass er das Opfer lediglich geschubst habe und alles nur ein Unfall gewesen sei. Seine Rolle in Wrong Turn 3 ist besonders, da er als mutmaßlich harmloser Gefangener weder mit den anderen Häftlingen noch mit den Beamten etwas zu tun haben möchte.

13:58 »Das macht etwas anderes mit deinem Gehirn« - Heinrich-Darsteller Tom McKay über Kingdom Come 2

Autoplay

Auf Rotten Tomatoes stinkt Wrong Turn 3 völlig ab und landet bei einem Score von 0 Prozent - niemand mochte den Film. Allerdings haben auch nur fünf Fachmedien eine Bewertung eingereicht.

Doch auch der Nutzer-Score ist bei über 25.000 Bewertungen mit 24 Prozent immer noch mies. Mehr Meinungen hätten wohl also herzlich wenig an dem Score geändert. Da ist es kaum zu glauben, dass Wrong Turn danach noch drei weitere Fortsetzungen und ein Reboot erhalten hat.

Was wird kritisiert? Es wird beinahe alles bemängelt, besonders die Handlung um die Häftlinge bekommt ihr Fett weg. Für viele gibt es einfach zu wenige Szenen mit den Mutanten und auch die schauspielerischen Leistungen kommen nicht gut an. Unser Redakteur Tristan hat den Film gesehen und kann das bestätigen, sagt aber auch, dass McKay neben Tamer Hassan einer der besseren Darsteller war.

Positive Meinungen basieren häufig darauf, dass Fans den Film so schlecht fanden, dass er ihnen wieder Spaß gemacht hat.

Wenn ihr Wrong Turn 3 schauen wollt, schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr seelische Hilfe braucht. Im Stream gibt es den Film aktuell bei Joyn Plus und im ProSieben-Fun-Zusatzkanal auf Prime Video. Alternativ könnt ihr ihn auf allen gängigen Plattformen als VOD kaufen und leihen oder ihr greift zur guten alten BluRay-Box. Da sind dann auch die anderen Filme der Reihe dabei. Für gute Film-Empfehlungen schaut lieber in der Linkbox weiter oben vorbei.