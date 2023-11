Tekken 8 Systemvoraussetzungen: den größten Punch kassiert eure SSD

In Tekken gibt es auch solche seltenen Momente. (Bild: Steam)

Tekken 8 ist nur noch etwa zwei Monate entfernt und jetzt ist bekannt, welche Systemanforderungen euer PC für das neue Fighting-Game von Bandai Namco mitbringen muss.

Die gute Nachricht: Eure Hardware muss nicht sonderlich performant sein. Die Schlechte: Ihr werdet 100 Gigabyte reservieren müssen.

Das sind die Systemanforderungen

Die folgenden Specs muss euer PC haben, wenn ihr Tekken 8 mit 60 FPS spielen wollt.

◾Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Prozessor: Intel Core i5-6600K oder AMD Ryzen 5 1600

Arbeitsspeicher: 8,0 GByte RAM

Grafik: Nvidia Geforce GTX 1050 Ti oder AMD Radeon R9 380X

Speicher: 100 GByte

DirectX: Version 12

Hierbei ist es wichtig anzumerken, dass die Mechaniken von Fighting Games eng mit der Framerate der Spiele verbunden sind, weshalb diese meistens auf 60 begrenzt sind. Die oben genannten Systemanforderungen sollen laut Bandai Namco ausreichen, um diese 60 FPS stabil halten zu können.

Leider machen die Entwickler keine Angabe darüber, auf welche Auflösung sich die Angaben beziehen. Wir gehen von 1920 x 1080 aus.

◾Empfohlene Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Prozessor: Intel Core i7-7700K oder AMD Ryzen 5 2600

Arbeitsspeicher: 16 GByte RAM

Grafik: Nvidia Geforce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 5700 XT

Speicher: 100 GByte

DirectX: Version 12

Wie man sehen kann, sind auch die empfohlenen Anforderungen nicht allzu hoch. Lediglich beim Speicher muss man aufpassen. Wer Tekken 8 auf PC spielen möchte, sollte mindestens 100 Gigabyte frei haben. Eine SSD wird wohl nicht vorausgesetzt, allerdings würden wir es empfehlen.

Was ist mit Intel Grafikkarten? Wir können nur mutmaßen: Die langsamste Intel Arc-Grafikkarte, die A380, ist etwa so schnell wie eine Nvidia GTX 1650 Super oder eine Radeon RX 6500 XT. Sie sollte dementsprechend performant genug sein, um das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde anzutreiben. Wie gut das Spiel laufen wird, ist aber auch von den Treibern abhängig.

Tekken 8 erscheint am 26. Januar 2024 und kann über Steam vorbestellt werden. Das Spiel erscheint auch für Xbox Series X/S und Playstation 5.

