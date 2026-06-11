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Skandal um Kingdom Hearts: Donald Duck hat plötzlich fünf Finger!

Eine neue Sammlung mit den meisten Teilen von Kingdom Hearts sorgt gerade für Aufruhr – weil Donald Duck mehr Finger hat, als er sollte.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
11.06.2026 | 16:23 Uhr

Sowohl Goofy als auch Donald sollten eigentlich vier Finger haben. Dass es bei Donald neuerdings mehr sind, liegt wohl an KI. Sowohl Goofy als auch Donald sollten eigentlich vier Finger haben. Dass es bei Donald neuerdings mehr sind, liegt wohl an KI.

Seitdem im Jahr 1928 mit Steamboat Willie der erste Animationsfilm mit Micky Maus erschien, haben klassische Disney-Figuren eine Gemeinsamkeit: vier Finger an jeder Hand! Das gilt für Micky genau so wie für Goofy, Minnie, Tick, Trick und Track und natürlich Donald Duck.

Die Ente im Matrosenanzug hatte ihren ersten Auftritt im Jahr 1934 und sieht inzwischen ein wenig anders aus. Doch schon damals hatte Donald nur drei Finger und einen Daumen.

Genau diese langjährige Eigenschaft sorgt nun aber für einen kleinen Skandal. Denn nach der Ankündigung der Kingdom Hearts Collection ist den Fans schnell aufgefallen, dass mit Donalds Händen etwas nicht stimmt.

Video starten 11:15 Kingdom Hearts 3 - Test-Video zum besten Teil der Action-JRPG-Reihe

Donald Duck hat jetzt fünf Finger?

Dabei trifft die Kritik gar nicht die eigentlichen Spiele. Immerhin umfasst die Collection auch einfach nur (fast) alle bislang erschienenen Spiele der langjährigen JRPG-Reihe von Square Enix und Disney. Natürlich wurde für diese Sammlung sich nicht die Mühe gemacht, Donald Ducks Fingeranzahl anzupassen.

Die Kritik dreht sich einzig und allein um das Boxcover der Kingdom Hearts Collection. Werft dort mal einen Blick auf Donald Ducks Hand. Und zwar nicht auf seine (von euch aus gesehen) linke, sondern die rechte Hand:

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In der geballten Faust sind eindeutig vier Finger und ein Daumen zu sehen. Das ist ein Finger zu viel! Insbesondere deshalb, da Donald an seiner anderen Hand wie gewohnt nur insgesamt vier Finger hat.

Wie so oft ließ das für die Fans von Kingdom Hearts nur einen Rückschluss zu: Das Artwork wurde mittels KI erstellt.

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Zoff um KI-Kunst

In den sozialen Medien stürzen sich die Fans derzeit auf das Artwork und drücken ihre Enttäuschung aus, dass Square Enix hierfür scheinbar zu einem gewissen Grad auf KI-Generierung zurückgegriffen hat. Die fünf Finger an Donalds Hand sind der offensichtlichste Hinweis, allerdings gibt es noch mehr Details, die den Schluss zulassen:

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Auch im Hintergrund und an einigen Details wie Ketten oder Reißverschlüssen bestehen wohl Zweifel. Square Enix selbst hat sich dazu noch nicht geäußert.

Natürlich ist das letztlich auch »nur« ein Cover-Artwork und im Spiel selbst wird es vermutlich keine KI-Inhalte geben. Immerhin ist das wirklich einfach nur eine Sammlung älterer Spiele. Das erste Kingdom Hearts erschien im Jahr 2002, der neuste Teil hingegen 2019.

Allerdings beinhaltet die Sammlung auch je ein exklusives Schlüsselschwert für jede Plattform. Also etwa das Mitternachtsblau-Schwert für die PS5, das Phantomgrün-Schwert für die Xbox Series und das Lange-Nacht-Schwert für die Switch. Diese neuen Inhalte könnten natürlich theoretisch ebenfalls mit KI-Hilfe erstellt worden sein. Die Frage ist da jedoch auch immer, in welchem Ausmaß.

Bei der Nintendo Direct wurde übrigens außerdem ein neuer Trailer zu Kingdom Hearts 4 gezeigt. Einen Termin hat der Nachfolger allerdings nach wie vor nicht.

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