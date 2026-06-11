Benziner sind wie Pferde – die Leute werden von selbst erkennen, dass sie überholt sind: Volkswagen glaubt, dass Elektroautos Benziner auch ohne Verbot verdrängen werden

Im Gespräch mit autoexpress.co.uk hat Martin Sander von VW seine Sicht zum Thema
Verbrenner gegen E-Autos geäußert. Sander ist seit dem 1. Juli 2024 Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw.
Seiner Meinung nach werden sich E-Autos auch ohne ein Verbot von Verbrennern durchsetzen, was er mit einem Blick auf die Vergangenheit verdeutlicht:
Wissen sie, wann Pferde verboten worden sind? Seit wann ist es nicht mehr erlaubt, Pferde zu kaufen? Man kann bis heute Pferde kaufen. Irgendwie haben mit der Zeit mehr und mehr Menschen realisiert, dass sich ein Auto wesentlich besser dafür eignet, von A nach B zu kommen als ein Pferd.
Dementsprechend kritisch äußert sich Sanders auch zu der anhaltenden Diskussion um ein Verbot des Verkaufs von Verbrennern:
Alle sprechen nur über das Verbrenner-Aus. Wie überzeugt man Kunden von einer neuen Technologie, wenn man nur davon spricht, ab wann es nicht mehr erlaubt sein wird, diese Fahrzeuge – an die man sich in den letzten Jahrzehnten gewöhnt hat – zu nutzen?
Sanders Vorschlag: Anreize für Neues schaffen statt das Alte zu verbieten
Sanders wünscht sich, dass der Fokus darauf gelegt wird, die Hürden beim Wechsel zur E-Mobilität zu verringern. Dazu sind seiner Einschätzung nach vor allem die folgenden Punkte von großer Bedeutung:
- Ausbau der Lade-Infrastruktur
- Für sinkende Energiepreise sorgen
- Betonen der Vorteile von E-Autos
Seiner Einschätzung nach könnte so bis 2035
oder wann auch immer erreicht werden, dass nur noch
drei, vier, fünf Prozent der Kunden ein Auto mit Verbrennungsmotor kaufen wollen.
Der aktuelle Stand beim Verbrenner-Verbot
In der EU sollte es eigentlich ab 2035 verboten sein, Neuwagen mit Verbrennungsmotor zu verkaufen. Doch die strengen Pläne wurden Ende 2025 gekippt.
Wie genau die Abgasvorgaben letztlich aussehen werden, steht noch nicht fest. Es ist aber abzusehen, dass unter bestimmten Bedingungen auch im Jahr 2035 und darüber hinaus in der EU weiterhin Verbrenner verkauft werden können.
Kritik am Verbrenner-Verbot kam unter anderem aus Deutschland, beispielweise von Mercedes: »Mit Vollgas gegen die Wand«: Mercedes-Chef warnt vor Verbrenner-Verbot ab 2035.
Hintergrund der Kritik sind unter anderem Sorgen vor der immer stärker werdenden Konkurrenz aus China und eine Schwächung der Position der europäischen Autoindustrie.
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