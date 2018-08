Tesla mit Spiele-Easter-Egg - Musk kündigt Atari-Klassiker für das Elektroauto an

Tesla-CEO Elon Musk ist immer wieder für Überraschungen gut, die von später bedauerten Aussagen zu Kritikern über den Verkauf von Flammenwerfern und Surfboards bis hin zu Ankündigungen neuer Features reichen. Nun hat Musk bei Twitter angekündigt, dass das Update 9.0 der Fahrzeugsoftware für die Elektrofahrzeuge die besten Videospiele-Klassiker von Atari als Easter Egg enthalten werden.

Some of best classic @Atari games coming as Easter eggs in Tesla V9.0 release in about 4 weeks. Thanks @Atari! — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2018

Die Veröffentlichung des Updates soll in rund vier Wochen stattfinden. Danach wird es möglich sein, auf dem Bildschirm von Tesla-Fahrzeugen bekannte Klassiker wie Tempest, Missile Command oder auch Pole Position spielen zu können. Als Besonderheit soll es dabei möglich sein, beispielsweise bei Pole Position das echte Lenkrad des Autos zur Steuerung zu verwenden. Allerdings geht das verständlicherweise nur, wenn das Fahrzeug nicht fährt.

Doch die Pläne von Musk für Videospiele in den Teslas gehen offensichtlich noch viel weiter. In einem weiteren Tweet wendet er sich an Spiele-Entwickler, die sich überlegen sollten, ob sie Interesse hätten, ihre Titel für Tesla umzusetzen. Man wolle superunterhaltsame Spiele, die den zentralen Touchscreen, ein Smartphone und das Auto einsetzen, so Musk.

If you’re into video game development, consider applying to Tesla. We want to make super fun games that integrate the center touch screen, phone & car irl. — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2018

Wie The Verge anmerkt, ist unklar, wie gut sich die Tesla-Systeme wirklich für Videospiele eignen, da selbst die Benutzeroberfläche an einigen Stellen etwas langsam sei. Das Update 9.0 wird aber auch ernsthaftere Funktionen für die Besitzer der Fahrzeuge mit sich bringen. Dafür ausgestattete Teslas erhalten beispielsweise Features, die damit anfangen, ein vollständig autonomes Fahren zu ermöglichen. Für die meisten Tesla-Nutzer und auch Investoren dürfte das wohl die interessantere Neuigkeit über das kommende Update sein.