The Ascent sieht richtig, richtig gut aus: Da spiegeln sich die Neonlichter in den Pfützen, dort knistern elektrische Ladungen über riesige Maschinen. Nicht zuletzt dank DLSS und Raytracing spielt die Grafik in der Oberliga mit - leider bekommen das aber nicht alle Spieler zu Gesicht. Im Moment laufen beide Technologien nämlich nur in der Steam-Version, wer sich das Spiel im Xbox Game Pass für PC geholt hat, muss zwangsläufig verzichten. Was sagen die Entwickler dazu?

Unser Test zu The Ascent: In unserem Spieltest (mit der Steam-Version) zeigten sich schwere, technische Probleme im Action-Rollenspiel. Wann und in welchem Umfang diese behoben werden ist noch unklar, daher haben wir uns entschieden, eine vorläufige Wertung zu vergeben. Hier erfahrt ihr, wie es jetzt mit dem GameStar-Test weitergeht.

81 27 Mehr zum Thema The Ascent stolpert im Test über die eigenen Füße

DLSS soll nachgeliefert werden

Das ist die aktuelle Lage: Wenn ihr die Steam-Version von The Ascent besitzt, dann solltet ihr keine Probleme haben, DLSS und Raytracing zu aktivieren. Im Game Pass fehlen diese Optionen aber in den Einstellungen - auch wenn eure Grafikkarte eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt.

Das sagen die Entwickler: Bei Twitter hat das Studio Neon Giant auf entsprechende Nachfrage von Spielern reagiert und indirekt bestätigt, dass bestimmte Grafikoptionen im Game Pass fehlen. Sie schreiben:

"Wir arbeiten mit unseren Partnern daran, das so bald wie möglich anzugehen! Die beiden Versionen unterscheiden sich nicht nur darin, dass sie in einem anderen Store angeboten werden, sondern sie sind auch unterschiedlich aufgebaut."

Link zum Twitter-Inhalt

Es gibt allerdings keine konkreten Infos, wann das Problem behoben wird. Und zu Raytracing wurde gar nichts gesagt. Wir haben selbst eine entsprechende Anfrage an die Entwickler geschickt, falls wir mehr Details erfahren, werden wir die natürlich entsprechend ergänzen. Besonders ärgerlich ist das Ganze, weil The Ascent eigentlich das perfekte Spiel für den Game Pass ist, wie Peter in seiner Kolumne erklärt:

13 5 Mehr zum Thema The Ascent ist ideal für den Xbox Game Pass

Es gibt noch einige andere Fronten, an denen das kleine Entwicklerteam kämpfen muss. Viele Spieler beschweren sich zum Beispiel über die hakelige Tastatur-Steuerung, Missionsbugs, Fehler bei Achievements, Lags und Balancing-Probleme. Trotzdem steht das Spiel bei Steam aktuell immerhin bei »größtenteils positiven« Reviews. Die internationalen Presse-Wertungen gehen derweil extrem weit auseinander.