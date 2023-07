Game Pass: Jetzt ist letzte Chance, ein sehr cooles Cyberpunk-Spiel zu zocken

Wie schon Kate Winslet am Ende von Titanic lernen musste: Manchmal enden die Dinge, bevor sie richtig losgehen. So auch in Microsofts Game Pass - auf der einen Seite habt ihr Hunderte Spiele zur Auswahl, auf der anderen Seite bleibt am Ende des Tages auch ziemlich wenig Zeit, um sich durch diesen Berg durchzuzocken. Jeden Monat stoßen neue Spiele hinzu, aber leider fliegen auch immer mal wieder alte Titel raus.

Und dafür sind schließlich wir da: um euch an die Spiele zu erinnern, die ihr nicht geschafft habt. Zum Beispiel den Cyberpunk-Kracher The Ascent, der zum Release in erster Linie auf die eigene Nase gekracht ist. Damals erschien das Spiel mit vielen technischen Problemen, beispielsweise einem desaströs verbuggten Koop-Modus, außerdem waren Windows-Store- und Steamfassung teils sogar unterschiedlich gut gepatcht. Und dann mischten sich falsche Erwartungen hinzu, denn anhand der Trailer ließ sich vermuten, dass The Ascent quasi ein richtig schönes Diablo im Cyberpunk-Szenario würde:

1:29 The Ascent: Im neuen Trailer zum Sci-Fi-Diablo gibt es endlich einen Releasetermin

Was ist The Ascent?

Der Diablo-Vergleich hinkt ja allerdings. Ja, ich erstelle mir auch in The Ascent eine eigene Figur, steuere sie aus Iso-Sicht durch allerlei High-Tech-Dungeons, sammle immer bessere Ausrüstung, neue Waffen, Fertigkeiten. Aber The Ascent setzt deutlich mehr auf Action als Blizzards Action-Rollenspiel.

In einer gigantischen, heruntergekommenen Sci-Fi-Metropole bin ich bloß ein kleines Licht, das verflucht viele Gegner ausknipsen wollen. Also hocke ich mich mit Pumpgun, Assault Rifle und Revolver in Deckung und wutze, dass die Funken fliegen. Und das ist im Prinzip The Ascent: In wunderschönen Cyberpunk-Locations kämpfen, aufleveln, Gear farmen und weiterballern. Eine düstere Konzernstory hält die Missionen zusammen, aber ihr solltet euch das Spiel vor allem dann zu Gemüte führen, wenn ihr Lust auf fetziges Action-Gameplay habt.

The Ascent ist nur noch bis Ende Juli 2023 im Game Pass enthalten, danach müsst ihr das Spiel einzeln kaufen, um euch ins Getümmel zu stürzen. Die Devs verlangen zwar keinen Vollpreis, aber falls ihr am Wochenende noch nichts vorhabt, könnt ihr euch die 30 Euro sparen und noch eine wilde Runde drehen, bevor die Lichter zumindest im Game Pass ausgehen.