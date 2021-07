Mit The Ascent ist am Abend des 29. Juli 2021 endlich mal wieder so etwas wie ein heißerwarteter, potenzieller Blockbuster erschienen. Leider hat der Action-Rollenspiel-Shooter aber aktuell vor allem mit technischen Problemen zu kämpfen, wie unser Test zeigt:

Aber auch am Spiel selbst scheiden sich gerade die Geister der Spieletester weltweit - vom kompletten Zerriss bis hin zur wahren Traumnote ist im internationalen Wertungsspiegel alles dabei.

Zumindest bei einer Sache sind sich alle Tester einig: Die Präsentation von The Ascent ist überragend. Die Grafik überzeugt und das Cyberpunk-Setting hervorragend und stimmig umgesetzt. Allerdings gehen die Meinungen zum Gameplay weit auseinander und es hagelt Kritik für technische Mängel.

Das spiegelt sich auch im Wertungsschnitt wieder: Bei Metacritic steht die Xbox-Series-Version von The Ascent aktuell bei 64 Wertungspunkten nach 15 Reviews, die PC-Version immerhin bei 75 Wertungspunkten nach 26 Kritikertests. Die Wertungsspanne könnte aber kaum größer sein.

Eine der höchsten Wertungen stammt von der eher unbekannten Webseite COGconnected mit 93 Wertungspunkten. Tester Mark Steighner bezeichnet The Ascent als »Wunder«, für ihn fängt das Spiel das Cyberpunk-Setting perfekt ein.

"Abgesehen davon, dass es von einem so kleinen Team entwickelt wurde, ist The Ascent meiner Meinung nach in mehrfacher Hinsicht ein Wunder. Erstens sind das detaillierte World-Building, die Umgebungserzählung und die Atmosphäre vielleicht der beste Ausdruck der Cyberpunk-Ästhetik, den ich je in einem Spiel gesehen habe. Zweitens haben die Entwickler scheinbar jede lästige Mechanik in RPGs und Actionspielen katalogisiert - vom Tod über die Schnellreise bis hin zur Inventarverwaltung - und einen Weg gefunden, sie weniger lästig zu machen oder ganz verschwinden zu lassen. The Ascent ist kein einfaches Spiel, weder mechanisch noch thematisch, aber es ist absolut fesselnd, und sei es nur, um einen Blick in eine sehr überzeugend realisierte Zukunft zu werfen."