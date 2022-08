Bei seinem Release im Sommer 2021 überzeugte das Action-Rollenspiel The Ascent vor allem mit seiner dichten Cyberpunk-Atmosphäre, der atemberaubenden Grafik und den spektakulären Kämpfen aus der Iso-Perspektive. Im Test mussten wir das Spiel allerdings wegen technischer Probleme abwerten:

154 47 The Ascent Nachtest Warum wir trotz allem bei der Abwertung bleiben

Wer mit The Ascent trotzdem zufrieden war, darf sich ab dem 18. August über eine Menge neuer Inhalte freuen. Denn die gerade angekündigte Erweiterung Cyber Heist will die Story des Spiels mit neuen Quests, Orten und Waffen fortsetzen. Was bisher zum DLC bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Dieser Job ist streng geheim

Die Geschichte von Cyber Heist beginnt nach der Geschichte von The Ascent und ist nur zugänglich, wenn ihr diese komplett abgeschlossen habt. Euer ehemaliger Arbeitgeber Kira bietet euch einen Auftrag an, von dem nur ihr erfahren dürft und der euch in das neue Gebiet der Malhorst-Gelb Gruppe reisen lässt.

Was euch dort erwartet, seht ihr schon im offiziellen Trailer zur Erweiterung:

Was kommt neu dazu?

Nahkampfwaffen: Ihr habt es wahrscheinlich schon im Trailer gesehen, aber in Cyber Heist wird es zum ersten Mal Nahkampfwaffen geben. Mit dabei ist eine Art futuristisches Katana und offenbar auch ein gewaltiger Hammer mit dem Namen Rock Crusher, der im Key Art der Erweiterung zu sehen ist. Auch neue Schusswaffen werden wohl dazu kommen.

Zahlreiche neue Orte: Ihr erkundet eine neue Stadt, die der Malhorst-Gelb Gruppe gehört. Dort erwarten euch nicht nur neue Oberwelt-Orte und Umgebungen, ihr müsst euch auch bisher unbekannten Feinden stellen.

Haupt- und Nebenquests: Euch erwartet eine neue Story, die an die Ereignisse von The Ascent anknüpft und euch mit neuen Charakteren bekannt macht. Ihr könnt die Quests allein oder im Koop angehen, allerdings muss mindestens der Host die Hauptquest des Grundspiels abgeschlossen haben. Auch eine Reihe neuer Nebenquests ist Teil der Erweiterung.

Was haltet ihr von den ersten Infos zur neuen Erweiterung? Seid ihr gespannt darauf, wie es sich mit Nahkampfwaffen kämpft, oder wie die Geschichte weitergehen soll? Oder wart ihr von The Ascent eher enttäuscht und wollt Cyber Heist gar nicht spielen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!