The Elder Scrolls Online: Morrowind gratis bei GameStar Plus - Sommerurlaub in Tamriel

Wer sich gerade nach Tamriel sehnt, hat durch The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered gerade jede Menge Grund zur Freude. Wem das aber auf Dauer nicht reicht, der bekommt mit der Plus-Vollversion im Mai jetzt den perfekten Zeitvertreib – vollgepackt mit Inhalten, die euch locker durch den ganzen Sommer bringen. Die Rede ist natürlich vom MMO-Hit The Elder Scrolls Online. Bei uns gibt’s die Standard-Edition inklusive des Add-ons Morrowind.

The Elder Scrolls Online ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und hat sich ordentlich gemausert. Das MMO bietet euch mittlerweile eine riesige Welt voller Geschichten, Orte und Geheimnisse zum Erkunden. Seit dem großen Update „One Tamriel“ seid ihr nicht mehr an Fraktionen oder feste Startgebiete gebunden – ihr könnt frei durch Tamriel streifen oder mit euren Veteranen-Freunden auf Quests gehen, wie ihr wollt.

Fans der Hauptspiele haben auch einen Grund zum Feiern, denn seit einigen Jahren lässt sich die Welt wunderbar alleine entdecken – ganz ohne Gruppenpflicht oder Multiplayer-Stress.

Morrowind: Land der Schlickschreiter und Pilzbäume

Wollt ihr direkt nach Vardenfell und dort die Welt von The Elder Scrolls III: Morrowind in neuem Anstrich erleben? Das ist kein Problem, denn auch Einsteiger können direkt mit The Elder Scrolls Online: Morrowind loslegen und sich ohne Umwege ins Abenteuer stürzen. Vorwissen oder abgeschlossene Inhalte aus dem Hauptspiel braucht ihr nicht. Da das komplette ESO-Grundspiel bei Morrowind bereits dabei ist, warten auf euch hunderte Stunden voller Quests, Dungeons und Entdeckungen in ganz Tamriel.

Mit dem Morrowind-Upgrade kommt auch eine neue Klasse ins Spiel: der Hüter. Eine wilde Mischung aus Druide und Waldläufer, die die Natur selbst zum Kampf ruft. Während der Hüter seine Verbündeten heilt und Gegner aus der Ferne mit frostiger Magie erzittern lässt, schickt er ihnen zusätzlich einen ganzen Zoo tierischer Gefährten auf den Hals. Besonders der mächtige Kriegsbär hat es in sich und bleibt an eurer Seite, bis der letzte Feind gefallen ist.

