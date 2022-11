The Evil Within gratis bei GameStar Plus – Willkommen in der Nervenheilanstalt

Beim Namen »Shinji Mikami« sollten bei Survival-Horror-Fans die Augenbrauen erwartungsvoll in die höhe schnellen. Allen anderen sei gesagt, dass das der Schöpfer der Resident-Evil-Serie ist, der sich zwischenzeitlich mit seinem eigenen Studio »Tango Gameworks« selbständig gemacht hat.

Genau da kommt auch unsere Dezember-Vollversion »The Evil Within« her. Ihr werdet in der Rolle des Polizisten Sebastian Castellanos per Notruf zu einer bereits umstellten Nervenheilanstalt beordert. Dort angekommen, erwartet euch eine Eingangshalle voller ermordeter Patienten und Klinikpersonal. Als ihr die Videos der Überwachungskameras prüfen wollt, werdet ihr überfallen und wacht in dem Keller eines Schlachthauses auf...

Wir haben das Survival-Horror-Spiel damals mit einer sehr guten 85 bewertet.

Resident-Evil-typisch schaut ihr dem Protagonisten beim Spielen über die Schulter, während ihr ihn durch immer verrücktere und ekligere Kulissen steuert. Dabei müsst ihr natürlich, wie beim Vorbild auch, auf die rar gesäte Munition achten, und euch die spärlich verteilten Heilgegenstände gut einteilen. Neu hingegen ist, dass ihr die Fähigkeiten von Sebastian im Laufe des Spiels verbessern könnt. Unter anderem könnt ihr seine, für einen Polizisten erschreckend niedrige Ausdauer erhöhen, ihm mehr Energie verpassen oder schneller nachladen.

