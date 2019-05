The Flame in the Flood gratis bei GameStar Plus - Spannender Überlebenstrip auf dem Floß

Gratis-Spiel des Monats

Begebt euch auf eine Rogue-Lite-Reise auf den Stauwassern eines postapokalyptischen Amerikas. Die massiven Überschwemmungen erlauben die Fortbewegung nur noch per Floß oder an vereinzelten Stellen zu Fuß. Sucht nach essbarer Nahrung, nutzt eure handwerklichen Fähigkeiten und wehrt euch gegen feindliche Raubtiere. Ebenfalls gewappnet solltet ihr vor den nächsten Regenfällen sein. Diese verstärken den Strom des Flusses und bieten eine zusätzliche Herausforderung. Viele Spannung, abwechslungsreiche Rätsel und ein toller Soundtrack versetzen euch in eine einzigartige Spielwelt.

Das Spiel erhielt von der GameStar eine Wertung von 80 Punkten.

The Flood in the Flame stammt aus dem Hause Curve Digital, die schon so manch andere Perlen wie die Spionage-Simulation Beholder oder das witzige Puzzle-Adventure Human Fall Flat veröffentlicht haben. Mit einem guten Auge für Indies, wurde am 21. Mai das neue Spiel American Fugitive released.

