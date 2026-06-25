The Legend of Vox Machina: Wann kommt die finale Staffel 5 der erstklassigen Fantasy-Serie?

The Legend of Vox Machina bekommt auf jeden Fall eine 5. Staffel. Darum wird es gehen.

The Legend of Vox Machina ist eines der aktuellsten Highlights in der Serien-Welt, wenn ihr Bock auf erwachsene, epische High Fantasy habt. Die außergewöhnliche Animationsserie der kreativen Köpfe hinter dem DnD-Phänomen Critical Role hat mittlerweile vier Staffeln hinter sich und gerade eben erst lief das große Finale der aktuellen Season.

Doch wie geht es jetzt weiter? Noch ist die Story der Heldentruppe Vox Machina nicht abgeschlossen. Eine weitere Staffel ist damit also nur logisch. Wir fassen in diesem Artikel alle wichtigsten und bekannten Infos rund um das große Finale der Fantasy-Serie zusammen.

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Release: Wann startet Staffel 5?

Staffel 5 für The Legend of Vox Machina wurde auf jeden Fall bereits bestätigt. Wir wissen auch schon, dass die 5. Staffel die Story tatsächlich abschließt. Immerhin ist dann die komplette Kampagne der DnD-Gruppe auserzählt. Allerdings gibt es bisher noch keinen Termin dafür.

Wir wissen jedoch, dass die 5. Staffel bei der Ausstrahlung von Staffel 4 etwa zur Hälfte fertig produziert war. Allzu lange müssen wir also hoffentlich auf einen Release nicht warten. Zwischen Staffel 3 und Staffel 4 lagen zwar fast zwei Jahre, jedoch stand damals noch nicht fest, ob es nach Staffel 3 weitergeht.

Wir vermuten deshalb, dass wir nicht viel länger als 12 Monate auf Staffel 5 warten müssen. Unsere Schätzung wäre:

Staffel 5 könnte im Sommer 2027 erscheinen.

1:57 The Legend of Vox Machina: Amazons beste Fantasy-Serie geht in die 4. Staffel

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Stream: Wo läuft Staffel 5?

Die 5. Staffel wird genau wie die Staffel davor wieder von Amazon produziert. Daher könnt ihr die letzte Staffel von Vox Machina auch wieder bei Amazon Prime verfolgen. Vermutlich werden auch wieder wie zuletzt jede Woche drei Folgen veröffentlicht.

Folgen: Wie viele Folgen gibt es?

Eine offizielle Angabe steht noch aus. Da bislang aber jede Staffel aus genau zwölf Episoden bestand, sollte auch Staffel 5 wieder zwölf Episoden umfassen. Die Folgen sind höchstwahrscheinlich auch alle wieder circa 25 Minuten lang.

Allerdings ist es die letzte Staffel und damit das große Finale – da kann es durchaus sein, dass einzelne Folgen die reguläre Zeit überschreiten. Womöglich könnte die letzte Folge bis zu 45 Minuten dauern, aber das ist gerade reine Mutmaßung.

Cast: Wer ist dabei?

An der Besetzung der Serie wird sich höchstwahrscheinlich nichts ändern. Alle Synchronsprecher sind sehr eng mit ihren Rollen verbandelt und produzieren die Serie sogar mit. Auch dieses Mal sehen wir also:

Laura Bailey als Vex'ahlia

Liam O'Brien als Vax'ildan

Taliesin Jaffe als Percy

Ashley Johnson als Pike

Marisha Ray als Keyleth

Travis Willingham als Grog

Andy Serkis als der Geflüsterte

Matt Mercer in diversen Rollen

Und sogar Sam Riegel als Scanlan, der trotz seiner kleinen Rolle in Staffel 4 nun wieder zurückkehren sollte.

In Staffel 5 sieht sich Vox Machina mit ihrer bislang größten Herausforderung konfrontiert.

Story: Worum geht's?

Da The Legend of Vox Machina auf einer Geschichte basiert, die als DnD-Runde bereits einmal erzählt wurde, kennen Fans natürlich in etwa den weiteren Verlauf der Handlung. Wir teilen diese Frage deshalb in einen Spoiler-Bereich und einen Spoiler-freien Bereich.

Ohne Spoiler für Staffel 5

Der Geflüsterte ist zurück! Staffel 4 endet mit einem großen Twist, der darin besteht, dass Vox Machina vom Geflüsterten manipuliert wurde und so selbst dazu beigetragen hat, den gottgleichen Schurken aus seinem Gefängnis zu befreien. In der 5. Staffel wird die Heldentruppe sowohl einen Weg finden müssen, ihren Ruf zu retten – nachdem sie gezwungen wurde, sich vor dem Geflüsterten zu verneigen – als auch den mächtigen Gegenspieler aufzuhalten. Was sind seine Pläne? Will er die Götter vernichten? Die Macht an sich reißen? Das muss sich alles erst entfalten.

Außerdem wird die Truppe noch damit klarkommen müssen, dass Vax vom Geflüsterten vernichtet wurde. Womöglich suchen sie nach einem Weg, das rückgängig zu machen. In jedem Fall ist ein weiterer Kampf gegen den Geflüsterten wohl unvermeidlich. Aber wie können sie ihn besiegen? Auch das werden sie herausfinden müssen.

Mit möglichen Spoilern für Staffel 5

In der Pen&Paper-Vorlage ist der Geflüsterte der legendäre DnD-Schurke Vecna. Hier wird er ebenfalls von Delilah Briarwood erweckt, allerdings ist Vox Machina hier nicht auf die gleiche Weise daran schuld. Auch die Verneigung vor Vecna kommt nicht vor. Die ganze Welt bedroht der untote Gott aber natürlich trotzdem.

Hier will er vor allem die Stadt Vasselheim zerstören, da der Ort als ein Bollwerk der Hauptgötter gilt. Er errichtet eine Stadt auf einem Erdtitanen und marschiert mit diesem dann auf Vasselheim zu. In der Zwischenzeit wird Vax von der Todesgöttin kurzzeitig wiedererweckt, um gegen Vecna zu kämpfen. Außerdem sucht Vox Machina nach Segen, Ritualen und Werkzeugen, um Vecna zu verbannen. Das alles mündet in einem epischen Finale auf dem Erdtitanen.

Ob es in der Serie genauso abläuft, ist noch unklar. Es wird sicherlich Überschneidungen, aber auch wieder große Änderungen geben.