Top Spiele-CPU erreicht (fast) ihren tiefsten Preis, aber für wen lohnt sich der Kauf 2023?

Im letzten Jahr veröffentlichte AMD den Ryzen 7 5800X3D. Er hob sich vom Ryzen 7 5800X durch eine niedrigere Taktrate und einen neuen 3D-V-Cache ab. Der 3D-V-Cache, der 96 MByte umfasst, ist dreimal so groß wie der L3-Cache des 5800X.

Dieser Unterschied sorgt vor allem in Spielen für eine etwa 20 Prozent höhere Leistung. Damit schließt der Ryzen 7 5800X3D sogar oft besser als teure Modelle wie der Core i9 12900K von Intel ab. Gepaart mit den jüngsten Preissenkungen macht ihn das potenziell zu einer sehr attraktiven CPU.

Bei dem Preis hat sich viel getan

Der AMD Ryzen 5800X3D kam im April letzten Jahres zu Kosten von 489 Euro auf den Markt. Seitdem ist der Preis stetig gesunken. Am 24.10.22 gab es wahrscheinlich einen besonders starken Sturz von 419 auf 356 Euro.

Seitdem pendelt der Preis regelmäßig um etwa 360 Euro herum. Der aktuelle Preis von 344 Euro stellt den bisher niedrigsten Preis in 2023 dar. Nur im November 2202 war der Prozessor günstiger.

Lohnt sich der 5800X3D als Spieler-CPU?

Nils konnte in seinem Test zum Release des Ryzen 7 5800X3D zeigen, dass die Konkurrenz von Intel, im speziellen der besagte i9 12900K, in den meisten Spiel langsamer als der Ryzen-Prozessor ist. Lediglich in einzelnen Spielen wie Anno 1800 lag der Intel-Prozessor vorne.

115 11 Ryzen 7 5800X3D im Test AMD stößt Intel mit Wucht vom Gaming-Thron

Eine ähnliche Rangordnung zeigte sich beim Cinebench-R23-Test nicht mehr. Hier kommen der Intel-CPU die zusätzlichen Threads zu Gute: Sie verfügt insgesamt über 24 davon, der Ryzen 7 5800X3D nur über 16. Der 5800X3D glänzt also vor allem in Spielen, auch wenn er in Anwendungen alles andere als langsam unterwegs ist.

Sogar im Duell mit AMDs neuen Ryzen-7000-CPUs steht der 5800X3D in Spielen sehr gut da. Er ist praktisch genau so schnell. Lediglich Intels ebenfalls neue Core-i-13000-Generation kann sich nochmal ein Stück absetzen, wie unter anderem unserer Test des Core i5 13600K gezeigt hat.

Da die AM4-Platform nicht weiter von AMD mit frischen CPUs fortgesetzt wird, empfiehlt sich der 5800X3D vor allem als Upgrade für ein bestehendes und älteres AM4-System. Wollt ihr dagegen komplett neu kaufen, sind sowohl der Core i5 13600K als auch der Ryzen 7 7700X zu einem ähnlichen Preis mit Unterstützung für den neuen Speicherstandard DDR5 ebenfalls eine gute Wahl.

So oder so ist der Ryzen 7 5800X3D auch im Jahr 2023 immer noch eine sehr gute CPU für einen Spiele-PC, insbesondere in Anbetracht des stetig gesunkenen Preises. Weitere Alternativen zu der CPU findet ihr im folgenden Artikel: Kaufberatung Prozessoren - CPU-Vergleich mit AMD und Intel.

Wollt ihr euch den 5800X3D holen oder habt ihr bereits eine ausreichend schnelle Spiele-CPU? Schreibt es gerne in die Kommentare.