Turmoil gratis bei GameStar Plus – Erschafft dein Öl Imperium

Diesen Monat wollen wir euch mit dem gratis Spiel bei Plus in die skrupellose Welt der Ölmagnaten im 19. Jahrhundert entführen und das in Form einer sehr entspannenden und spaßigen Wirtschaftssimulation.

Pachtet ein schönes Stück Land bei der Auktion und sucht nach schwarzem Gold. Baut Plattformen und Silos, errichtet ein effizientes Rohrnetzwerk und fördert das Öl zu Tage. Achtung, wenn ihr das Öl nicht schnell genug abtransportiert, läuft der Turm über und ihr müsst eine Strafe bezahlen.

Die Stadt wächst mit dem Erfolg aller konkurrierenden Öl-Unternehmen und bietet euch zunehmend bessere Upgrades an, so gibt es beispielsweise einen Stall zur Verbesserung eurer Pferdekarren oder eine Werkstatt zum Aufwerten eurer Fördertürme.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ein echter Süchtigmacher

Die nette Grafik und das einfache Spielprinzip fördern immer wieder diesen kleinen Gedanken zutage: "Nur noch eine Runde". Eine Runde dauert etwa zehn Minuten und entspricht im Spiel zwölf Monaten.

In diesen zwölf Monaten versuchen wir unter Zeitdruck ein effizientes Fördersystem aufzubauen, die genau richtige Anzahl an Pferdekarren zu kaufen und auf die sich ständig ändernden Preise der beiden Ölfirmen zu reagieren. Obendrauf können wir noch auf steigende Preise spekulieren und das Öl einfach monatelang in riesige Silos einlagern, um es dann in den letzten zwei Monaten schnell an die Firmen zu verkaufen.

Ihr als Spieler müsst euch nicht um die einzelnen Pferdekarren oder Wünschelrutenträger kümmern, diese verrichten ihre Arbeit zum Glück automatisch und machen das auch ziemlich gut. Jeder mit einer gewissen Affinität zu wuseligen Simulationen mit genau der richtigen Menge Stress wird lange seine Freude mit diesem Spiel haben. Euer Suchtzentrum im Gehirn wird in jedem Fall angesprochen und euch immer wieder für noch eine Runde in den Bann ziehen.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31. Juli abholen und diesen bis einschließlich 03. August für Turmoil bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Turmoil bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!