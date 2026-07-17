Apple TV: Die Beta von tvOS 27 ist da – das steckt drin

Apple hat die öffentliche Beta von tvOS 27 freigegeben – im Zentrum steht ein deutliches Tempo-Update für die mittlerweile in die Jahre gekommene Streaming-Box.

Wer sich für Apples öffentliches Beta-Programm angemeldet hat, kann ab sofort auch tvOS 27 ausprobieren – eines von mehreren Systemen, die der Konzern derzeit für die kommende Softwaregeneration testen lässt.

Frische Funktionen gibt es einige: Apple Music spielt künftig verlustfrei in Hi-Res, die Podcasts-App wurde überarbeitet, das Kontrollzentrum reagiert zügiger, und Verbindungen per AirPlay zu anderen Apple-Geräten – etwa HomePods als TV-Lautsprecher – sollen stabiler laufen.

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Autoplay

30 Prozent kürzere App-Ladezeiten

Laut Apple öffnen Apps auf dem Apple TV 4K künftig bis zu 30 Prozent schneller, dazu sollen Animationen ruckelfrei durchlaufen. Für ein knapp vier Jahre altes Gerät ist das ein durchaus relevantes Versprechen – gerade ältere Hardware profitiert meist am stärksten von solchen Optimierungen unterhalb der Oberfläche.

Zeitlich fällt das Update in eine Phase, in der Apple gerade erst die Preise seiner Hardware-Palette angehoben hat. Das aktuelle Apple TV 4K kostet in der Basisausführung inzwischen 199 Euro; wer 128 Gigabyte Speicher und einen Ethernet-Port möchte, zahlt 249 Euro. Ein spürbar flotteres System dürfte diesen Aufpreis zumindest teilweise erträglicher machen.

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So kommt ihr an die Beta

Auf die Betaversion zugreifen können nur Teilnehmer am Apple Beta Software Program – die Installation läuft über die Settings-App direkt auf dem Apple TV 4K, im Bereich »System«. Anmelden kann sich grundsätzlich jeder kostenlos; im Gegenzug baut Apple darauf, dass Tester Fehler über die App Feedback-Assistenz zurückmelden.

Ganz ohne Risiko ist der Vorabzugriff nicht. Zwar gelten Apples Beta-Versionen traditionell als vergleichsweise zuverlässig, ausschließen lassen sich kleinere Ruckler oder App-Abstürze in dieser Phase aber nie. Für die breite Nutzerschaft soll tvOS 27 regulär erst im September erscheinen.