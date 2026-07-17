In House of the Dragon tickt jeder Drache anders: Dafür haben sich die Serien-Macher ein Beispiel an Tieren genommen

Caraxes und sein Reiter Daemon Targaryen (Matt Smith) teilen sich einige Charakterzüge - mit Absicht. Bild: HBO.

Erinnert ihr euch noch an die Drachen aus Game of Thrones? Wer damals genauer hingeschaut hat, dürfte erkannt haben, dass die drei Schuppen-Echsen von Daenerys Targaryen sich ziemlich ähnlich sehen. Das liegt daran, dass die Serienmacher, um Zeit und Geld zu sparen, für Drogon, Rhaegal und Viserion das gleiche grundlegende 3D-Modell benutzt und am Computer einfach nur die Farben der Drachen geändert haben.

Auch die Persönlichkeit der Echsen kam in Game of Thrones viel zu kurz. Denn in der Fantasywelt von Autor George R.R. Martin haben die Drachen ähnlich wie auch ihre menschlichen Reiter alle eine eigene Persönlichkeit mit unterschiedlichen Charakterzügen - zumindest in den Büchern.

Für die Serienadaption von House of the Dragon wünschte sich George Martin daher, dass sich die Drachen einfacher unterscheiden lassen. Ist auch logisch, denn das Spin-off spielt zu einer Zeit, in der es in Westeros noch deutlich mehr der feuerspeienden Echsen gab. Nahezu jeder Targaryen in der Serie hat seinen eigenen Drachen - eine Übersicht über alle Drachen in House of the Dragon findet ihr hier:

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Alle Drachen haben tierische Vorbilder

Das Team für visuelle Effekte baute deshalb jeden der über 17 Drachen von Grund auf anders und nutze dabei echte Tiere als Inspiration für Aussehen und Persönlichkeit der Echsen. Daemons Drache Caraxes ist lang, schlank und extrem aggressiv – seine Bewegungen wurden einer Kobra und einem Leguan nachempfunden und passen zur Angriffslustigkeit und Ruhelosigkeit seines Besitzers. Der Kopf orientiert sich an der Schnauze eines Wolfes.

Rhaenyras Drache Syrax ist majestätisch und geschmeidig. Sein Aussehen wurde von Adlern und Geparden inspiriert und versinnbildlicht damit nicht nur Schnelligkeit, sondern unterstreicht auch Rhaenyras edlen Charakter. Rhaenys Velaryons Drache erinnert in puncto Körperhaltung an einen Löwen und unterstreicht auch hier eine königliche Abstammung. Einige andere Drachen orientieren sich dagegen optisch an Dinosauriern.

Aemonds Drache Vhagar ist der älteste Drache der Serie. Das gigantische und behäbige Geschöpf war schon zur Zeit von König Aegons Eroberungsfeldzug am Leben. Daher orientierten sich die Designer am Aussehen einer 100-jährigen Galápagos-Riesenschildkröte und verpassten Vhagar eine hängende Kehle wie bei einer alten Kuh.

Eine Liste aller Drachen aus der Serie und ihrer gestalterischen Hintergründe haben Fans in einem Reddit-Beitrag zusammengetragen.

Zumindest im Hinblick auf die Drachen hat House of the Dragon beim Writing gegenüber Game of Thrones deutlich zugelegt. In anderen Punkten sind sich die Fans allerdings nicht so sicher - so wurde zum Beispiel eine beliebte Drachenreiterin (Nettles) aus den Büchern von den Serienmachern komplett gestrichen und ihre Rolle Rhaena Targaryen zugeschustert.

Mehr Neuigkeiten aus der Fantasywelt von George R.R. Martin erfahrt ihr in der obigen Linkbox. Die nächste Folge House of the Dragon erscheint am Montag, dem 20. Juli 2026, in Deutschland. Jetzt seid ihr dran: Welche Persönlichkeit hätte euer Drache? Schreibt es uns in die Kommentare!